Fußball-Verbandspokal, 1. Hauptrunde: FC RW Salem – 1. FC Rielasingen-Arlen 4:3 (2:2) n.V. – Der FC RW Salem hat die zweite Hauptrunde des Südbadischen Vereinspokal erreicht, in einer umkämpften Partie gegen einen zwei Klassen höher spielenden Gegner.

Nico Kunze trifft zum 1:0 für Rielasingen-Arlen

Zunächst setzte sich der Oberligaabsteiger durch ein Tor von Nico Kunze erwartungsgemäß mit 1:0 nach 26 Minuten in Front. Aber der FC RW hat einige erfahrene Spieler in sein Team geholt. Silvio Battaglia etwa. Und der ehemalige Torjäger des SC Pfullendorf sorgte kurz vor der Halbzeit für den Ausgleich. Mit diesem Zwischenresultat ging es in die Pause.

Giuseppe Luci bringt Salem in Front

Nach Wiederanpfiff fiel lange kein Tor mehr. Erst in der 74. Minute wieder. Und erneut hatte der Salemer Anhang allen Grund zum großen Jubel. Giuseppe Luci hatte seine Farben mit 2:2 in Führung gebracht. Deren Freude aber hielt nicht lange an. Vier Minuten später hatte der Favorit durch Nico Kunzes zweites Tor zum 2:2 ausgeglichen. Da bei blieb es – Verlängerung.

Leon Bohlander macht das 2:3, aber Salem gewinnt das Duell

In der drehte Leon Bohlander die Partie – er traf zum 3:2 in der 105. Spielminute. Salem ließ die Köpfe nicht hängen, blieb dran und glich aus. Luca Gruler, ebenfalls ein ehemaliger Pfullendorfer Spieler, verwandelte den Strafstoß zum 3:3 nur vier Minuten später. Rielasingen-Arlen, der klassenhöhere Verein, musste gewinnen, wollte seine Pokalreise nicht schon früh enden. Aber das Siegtor fiel auf der anderen Seite. Esref Metin Su machte die Salemer mit seinem 4:3 in der 122. Spielminute zum Matchwinner. (heh)

Tore: 0:1 (26.) Nico Kunze, 1:1 (45.) Battaglia, 2:1 (74.) Luci, 2:2 (78.) Kunze, 2:3 (105.) Bohlander, 3:3 (109./FE) Gruler, 4:3 (122.) Su. – SR: Fleig.