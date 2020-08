So lief die Vorbereitung

Zwei Verletzungen mit längeren Ausfällen sowie ein bedingt durch Corona anderes Timing warfen Schatten auf das Vorbereitungsprogramm. Der FC Radolfzell war einer der ersten Clubs in der Region, der mit einem Trainingsstopp betroffen war.

Lediglich der Test gegen den Oberligisten 1. FC Rielasingen-Arlen ging verloren, ansonsten konnte Trainer Steffen Kautzmann den Eindruck gewinnen, als habe sich das Team auf und neben dem Platz gefunden.

Das stimmt positiv

„Wir haben eine sehr homogene Mannschaft und die Stimmung ist unglaublich gut“, sagt Kautzmann vor dem Heimspiel am Sonntag, 17 Uhr, gegen den SV Weil. Und mit Blick auf das Potenzial im Team ergänzt er: „Wir haben diese Saison einen sehr ausgeglichenen Kader, sodass jeder die Chance hat, zum Zug zu kommen, was sich auch im Training zeigt.“

Sechs Spieler könnten noch in der U19 spielen, das Radolfzeller Nachwuchskonzept trägt also Früchte. In den letzten Jahren zeigten die Mettnauer immer wieder gegen die Spitzenteams, was in ihnen steckt. Auf fremden Plätzen war das Kautzmann-Team in der Saison 2019/20 sogar Liga-Primus.

Das sind die Baustellen

An den zuletzt genannten Punkten zeigt sich auch die Schwäche des jungen Teams. Nur zwei von neun Heimspielen wurden in der letzten Runde gewonnen – gegen die beiden Spitzenteams. Zudem kamen die Radolfzeller gegen die beiden Kellerkinder der Verbandsliga auf eigenem Platz jeweils nicht über ein 2:2 hinaus.

Während die Offensive ordentlich liefert, ist die Defensive eher anfällig. Hier hofft Kautzmann aber: „Unsere Defensive hat, auch durch die Verpflichtung von Felix Heuel, deutliche Fortschritte gemacht.“ Sorge bereitet dem Trainer der kleine Kader, der durch sehr kurzfristige Abgänge und die Langzeitverletzungen deutlich geschrumpft ist. Er vermutet daher: „Es wird schwer, dem ein oder anderen jungen Spieler die Ruhe- und Verschnaufpausen zu geben, die er eigentlich benötigt.“

Ein Fakt, der erneut Leistungsschwankungen befürchten lässt, aber diese auch erklärt. Während andere Teams in normalen Zeiten auf eigenem Platz auf den zwölften Mann, die Fans, bauen können, ist in Sachen Zuschauerzahlen auf der Mettnau Luft nach oben, um eine echte Heimatmosphäre in das weite Rund zu bringen.

So hat sich der Kader verändert

Leistungsträger wie Tobias Krüger oder Markus Hain haben den Verein verlassen, kurzfristig kamen Abgänge von Paul Strauß (Studium) und Feriz Sadiku hinzu. Vor allem im Hinblick auf die überraschenden und kurzfristigen Abgänge kommentiert Kautzmann: „Hierfür zum jetzigen Zeitpunkt adäquaten Ersatz zu finden, ist fast unmöglich!“

Die ohnehin schon gute Offensive wurde personell weiter verstärkt und im Abwehrzentrum erhofft man sich von Felix Heuel, laut Kautzmann „der vermutlich beste Innenverteidiger der Landesliga“, mehr Stabilität.

Das ist das Saisonziel

Auf einen Tabellenplatz möchte sich Kautzmann nicht festlegen. „Es geht darum, das Team und die Spieler im Einzelnen weiterzuentwickeln“, sagt er. „Wir müssen es schaffen, mit mutigem, engagiertem und offensivem Fußball aufzutreten“, fährt er fort. Das müsste dann auch den einen oder anderen Fußballfreund auf die Mettnau locken.