von Unserer Sportredaktion

Der Verbandsligist FC Radolfzell hat im Halbfinale des SBFV-Pokals eine schwere Aufgabe vor sich. Der FCR trifft am Mittwoch, 6. April, um 17.30 Uhr auf den letzten im Turnier verbliebenen Oberligisten, den SV Oberachern. Das ergab die Auslosung mit SBFV-Vizepräsident Christian Dusch und SBFV-Geschäftsführer Johannes Restle.

SBFV-Vizepräsident Christian Dusch (links) und SBFV-Geschäftsführer Johannes Restle bei der Auslosung der Halbfinal-Partien des SBFV-Pokals. | Bild: Screenshot - facebook.com/sbfvde

„Oberachern ist ein schweres Los, aber zum Glück haben wir ein Heimspiel“, sagt Oliver Preiser, Vorsitzender des FC Radolfzell, und fügt hinzu: „Unsere größte Sorge war, wieder weit fahren zu müssen. Jetzt werden wir das mit unseren Fans rocken.“

Oliver Preiser, Vorsitzender des FC Radolfzell. | Bild: Jürgen Rössler

Auch die DJK Donaueschingen darf sich im Halbfinale auf ein Heimspiel freuen. Die Verbandsliga-Elf von Trainer Benjamin Gallmann erwartet ebenfalls am Mittwochabend, 6. April, um 17.30 Uhr den Liga-Konkurrenten FC Denzlingen.

Benjamin Gallmann, Trainer der DJK Donaueschingen. | Bild: Zschäbitz, Dietmar

„Wir freuen uns riesig, dass wir ein Heimspiel haben. Das war unser großer Wunsch und ist auch ein Geschenk an unsere treuen Zuschauer“, sagte DJK-Trainer Benjamin Gallmann in einer ersten Reaktion. Der abstiegsbedrohte Klub von der Baar sieht sich in diesem Vergleich der beiden Verbandsligisten als klarer Außenseiter. Gallmann: „Denzlingen ist Tabellenführer und wir sind Vorletzter. Da sind die Rollen klar verteilt.“

Die Vereine haben noch die Möglichkeit, von dem vom Verband angesetzten Termin am 6. April abzuweichen.