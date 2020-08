Fußball-Verbandsliga: FC Radolfzell – SV Weil 1:0 (1:0). – Radolfzell begann besser und ging in der 10. Minute durch Stricker mit 1:0 in Führung. Kein Mensch in Radolfzell dachte, dass das schon das Tor des Tages war. Die Radolfzeller bleiben weiter am Drücker und so kam in der 17. Minute Schädler zum Abschluss, aber der Ball geht nicht ins Tor. In der 22. Minute kontert dann der FC Weil, ein Pass in die Schnittstelle der Abwehr auf Sprich, aber Torhüter Bisinger kommt gut raus und kann klären

Radolfzeller Keeper pariert stark und verhindert Weiler Konter

Mit der nächsten Aktion die nächste Möglichkeit für Weil, wieder ist Bisinger auf dem Posten und verteidigt das 1:0. Weil ist nun besser und in der 26. Minute kommt auf Vorlage von Ridje Sprich Ceessay zum Abschluss, aber wieder kann Bisinger, der beste Radolfzeller an diesem Tag – was sich noch zeigen würde – im Tor des FCR klären. Weil war in dieser Zeit die klar bessere Mannschaft, aber die Abwehr um den Torhüter Bissinger und den beiden Top-Innenverteidiger Erdmann und Heul hatten fast alles im Griff und die Gäste kamen zu kaum einer klaren Mölichkeit.

FCR bleibt auch ohne Torjäger Stricker gefährlich

In der 41. Minute musste der FCR dann Torjäger Stricker verletzt auswechseln. Trotzdem kam Radolfzell in der Nachspielzeit noch zu einer guten Möglichkeit, aber nach Pass von Schädler kommt Christansen etwas zu spät und so blieb es bei der 1:0 Führung für Radolfzell.

Weil kämpft sich nach der Pause zurück

Nach der Pause gleich die erste Möglichkeit für den FCR, aber Schädler bringt den Ball nicht im Tor unter. Radolfzell war in der Anfangphase der zweiten Halbzeit wieder die bessere Mannschaft, schaffte es aber nicht das zweite Tor zu erzielen. Nach der guten Anfangsphase des FCR kommt Weil nun ab der 60. Minute zu mehr Spielanteile, aber der FCR steht sehr gut. In der 69. Minute dann die Möglichkeit für die Gäste, die nun erneut die bessere Mannschaft ist. Der Ausgleich aber will nicht fallen. Mislimovic setzt zum Schuss an, Biesinger aber kann den gefährlichen Ball zur Ecke klären

Bisinger brilliert und sichert Radolfzell den Sieg

In der 84. Minute dann die große Möglichkeit für die Gäste, Sprich frei vor dem Tor, doch Bisinger kann wieder überragend klären. Radolfzell versucht jetzt durch kontern das Spiel über die Zeit zu bringen. In der 87. Minute schwächten sich die Gäste selbst, da der gut leitende Schiedsrichter einen Spieler der Gäste mit gelb/rot vom Platz schickte. Am Schluss gewann der FC 03 Radolfzell zwar etwas glücklich aber nicht unverdient.

Tor: 1:0 Schändler (17.). – SR: Arne Grigorowitsch. – BV: Gelb/Rot SV Weil (87.)