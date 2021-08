Fußball vor 21 Stunden

„Der Doppelpass mit Julian“ – die neue Folge unseres Video-Formats mit Vincent Bühler vom FC 03 Radolfzell

Wer ist sein größtes Vorbild? Und hat er einen Lieblings-Sportplatz? Vincent Bühler stand in der neuen Folge von „Der Doppelpass mit Julian“ Rede und Antwort. Der 18-jährige Fußballspieler vom FC Radolfzell, der in der Jugend sieben Jahre für den SC Pfullendorf spielte, hat uns vor dem Topspiel in der Verbandsliga zudem erzählt, was er für ein Spiel erwartet.