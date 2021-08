von unserer Sportredaktion

Spontan, unterhaltsam, authentisch: Fußballer der Region werden in unserem Video-Format „Der Doppelpass mit Julian“ von unserem fußballverrückten Redakteur Julian Widmann interviewt. Für die neue Folge hat sich Widmann mit Jan Konrad aus Illmensee getroffen. Der 19-Jährige spielt seit der C-Jugend beim SC Pfullendorf, wo er in diesem Jahr den Sprung in die erste Mannschaft geschafft hat.

Muss gegen die DJK Donaueschingen am Samstag ein Dreier her? Und hat er selbst erwartet, dass er auf Anhieb Startelf-Einsätze in der Verbandsliga bekommt? Diese und weitere Fragen hat uns Jan Konrad vor der Kamera beantwortet.