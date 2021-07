Radsport vor 35 Minuten

Der 17-jährige Cedric Abt aus Pfullendorf hat große Ziele: „Ich will Profiradsportler werden und irgendwann bei der Tour de France dabei sein“

Vor ein paar Wochen hat sich Cedric Abt den Titel bei den Deutschen Straßenmeisterschaften in der Klasse U19 gesichert. Seinen Blick richtet der 17-Jährige aber schon wieder nach vorne, denn er hat ein klares Ziel vor Augen: Profiradsportler werden. Wie Cedric Abt zum Radsport kam, was den Pfullendorfer an dieser Sportart so reizt und welche Ziele er sich für die kommenden Monate gesteckt hat.