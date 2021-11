Fußball-Oberliga: 1. CfR Pforzheim – 1. FC Rielasingen-Arlen (Samstag, 14 Uhr, Stadion im Brötzinger Tal). – Mit einer weiterhin sehr angespannten Personalsituation fährt der 1. FC Rielasingen-Arlen nach Pforzheim. Nicht auszuschließen, dass wie am vergangenen Sonntag auch Spieler aus der Bezirksliga-Reserve auf der Bank sitzen werden. Die Liste der Ausfälle ist aus verschiedensten Gründen lang: Dennis Klose, Gian-Luca Wellhäuser, Gianluca Serpa fehlen weiterhin, ebenso schon seit Wochen Stephan Ohnmacht und Daniel Wehrle. Einzig Christoph Matt kommt zurück, nachdem er seine Rotsperre abgesessen hat.

Nach der 0:1-Niederlage gegen Neckarsulm war die Enttäuschung auf der Talwiese groß, auch wenn sich die Mannschaft bis zur letzten Minute gewehrt hat und mehr verdient gehabt hätte. Unübersehbar war allerdings auch, dass der intensive Oktober mit sieben Spielen Substanz gekostet hat.

FC-Trainer macht dem Team Mut

Zumal gerade die Dauerbrenner Klose, Wellhäuser und Serpa zu den Aktivposten im bisherigen Saisonverlauf gezählt haben. Nichtsdestotrotz versuchte Trainer Michael Schilling unter der Woche, seiner Mannschaft Mut zuzusprechen und sie auf das schwere nächste Spiel vorzubereiten. Die Gastgeber stehen in der Tabelle zwei Punkte hinter den Hegauern auf Platz zehn, haben allerdings ein Spiel weniger absolviert, weil das letzte Heimspiel den Platzverhältnissen zum Opfer fiel. Grund war ein American-Football-Spiel der Pforzheimer „Wild Dogs“, die beim Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga scheiterten und den Rasen im Brötzinger Tal umpflügten. Nun ist der Platz wieder gewalzt, aber kaum zu glauben, dass er während der 90 Minuten allzu geschont werden wird, sodass die Pforzheimer mit Sorgenfalten auf die Heimspiele gegen Rielasingen-Arlen und Villingen am Mittwoch schauen.

Laut CfR-Sportvorstand Torsten Heinemann sei es eine „Lotterie“, auf dem Rasen zu spielen. Dennoch hoffen die Nordbadener, dass der Aufwärtstrend weitergeht, zumal der komplette Kader bis auf den verletzten Torhüter Kevin Rombach zur Verfügung steht. Hinter Stürmer Willie Sauerborn steht wegen einer Erkältung ein Fragezeichen. Trainer Fatih Ceylan hat zum Platz ebenfalls eine Meinung: „Vermutlich wird er zu Beginn des Spiels gut sein, später dann nicht mehr. Wir lassen uns mal überraschen, wie der Rasen nach den kommenden zwei Spielen aussieht.“

CfR-Trainer fordert Punkte

Dennoch fordert er aus beiden Heimspielen die volle Punktzahl, damit seine Mannschaft wieder in die vorderen Tabellenregionen der Oberliga vordringen kann. Die Spiele der Pforzheimer gleichen des Öfteren einer Wundertüte. So gab es einen Heimsieg gegen die Stuttgarter Kickers, aber auch überraschende Niederlagen gegen die Kellerkinder aus Freiburg und Ilshofen. (te)