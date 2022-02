Fußball-Oberliga: 1. FC Rielasingen-Arlen – FSV Bissingen (Sonntag, 15 Uhr, Talwiese). – Eine Woche nach dem 2:2 zum Rückrundenauftakt gegen den TSV Ilshofen folgt für den 1. FC Rielasingen-Arlen das nächste Heimspiel gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen, der am Sonntag in die Rückrunde startet, weil die jüngste Partie gegen Villingen in den März verlegt wurde.

Mit den Gästen kommt eine Mannschaft auf die Talwiese, die seit dem Wiederaufstieg 2016 nie schlechter als Platz vier abgeschlossen hat. Aktuell belegen die Bissinger Tabellenplatz sieben und sind bei einem Spiel weniger mit 29 Punkten punktgleich mit der Talwiesen-Elf, die Rang elf inne hat.

Die Mannschaft von Trainer Markus Lang hatte allerdings kurz vor Ende der Transferperiode noch einen schweren Schlag zu verkraften. Torjäger Konstantinos Markopoulos (13 Tore in 17 Spielen) wechselte zum Tabellenführer SGV Freiberg und soll dort den Abgang von Dominik Salz kompensieren, der zum Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach abgewandert ist.

Spielerwechsel enttäuscht den FSV Bissingen

„Wir sind brutal enttäuscht von dem Spieler, da er erst im Sommer seinen Vertrag bis 2023 verlängert hatte und uns nun erst Mitte Januar von seinem Wechselwunsch erzählte“, sagte Oliver Dense, Sportlicher Leiter des FSV. Es sei zwar auch eine Option gewesen, sich querzustellen und so einen Transfer zu verhindern, „aber wir haben einfach keine Lust auf solche Spielchen. Wenn jemand nicht bei uns sein will, soll er gehen“, sagte Dense nun. „Wir sind immer noch ein Amateurverein und machen das Ganze, weil wir Freude an der Sache haben. Wenn solche Methoden ins Spiel kommen, haben wir keine Lust darauf.“

Gerade der Zeitpunkt sei sehr unglücklich gewesen. Ein Wechsel habe sich keinesfalls angebahnt gehabt, bis Markopoulos vor zwei Wochen auf den Verein zugekommen sei. „Jetzt war es schwierig, adäquaten Ersatz zu finden“, so Dense. Der letzte Test gegen den Bezirksligisten SV Schluchtern brachte einen 7:1-Sieg, dabei erzielte Pascal Hemmerich drei Tore,

Die Talwiesen-Elf bangt noch um die zuletzt fehlenden Christoph Matt und Daniel Niedermann, während Gian-Luca Wellhäuser aufgrund einer Knöchelverletzung noch einige Wochen ausfallen wird. FC-Trainer Michael Schilling erwartet einen spielstarken Gast, der seiner Mannschaft im Hinspiel (1:2) schon alles abverlangt habe. Bissingen habe damals mit Power und Erfahrung überzeugt – und dennoch war seine Mannschaft mit einer starken Leistung eigentlich nur an der mangelnden Chancenverwertung gescheitert. (te)