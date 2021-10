Fußball, Oberliga: FV Ravensburg – 1. FC Rielasingen-Arlen (Samstag, 14 Uhr). – Ein erstes Derby in der diesjährigen Oberligasaison für die Talwiesen-Elf, die mit breiter Brust anreisen kann. Die Auswärtsfahrt geht nach Oberschwaben zum FV Ravensburg. Und durchaus überraschend ist dabei die Tatsache, dass die Mannschaft von Trainer Michael Schilling bei einer Begegnung weniger im Vergleich mit dem FV Ravensburg in der Tabelle gar zwei Punkte und vier Plätze vor den Oberschwaben steht. Der 1. FC Rielasingen-Arlen hat in seinen elf Partien 20 Zähler gesammelt, was aktuell Platz sechs bedeutet.

Trainer Schilling lobt sein Team

Die starken Leistungen in der Englischen Woche mit drei Siegen in Folge hat die Talwiesen-Elf nach vorne gespült. Michael Schilling lobte zuletzt die Mentalität und den Siegeswillen seiner Mannschaft. Fehlen wird allerdings Albert Malaj, der sich in der Nachspielzeit gegen die TSG Backnang wegen Spielverzögerung noch die Gelb-Rote Karte einhandelte.

Schilling betonte im Anschluss an die Partie, dass er sich bei dem Platzverweis etwas mehr Fingerspitzengefühl gewünscht hätte, stellte aber im Anschluss klar: „Jetzt kommt der nächste Spieler rein und der wird es genau so gut machen. Wir haben junge, hungrige Spieler, die nur so auf einen Einsatz brennen.“

Fussball Platz sechs und Siege gegen Topteams – der 1. FC Rielasingen-Arlen ist auf einem guten Weg Das könnte Sie auch interessieren

Wenigstens sah es so aus, dass die zuletzt verletzten Daniel Niedermann und Christoph Matt wieder im Kader sein könnten. Auf der Talwiese ist man ob der kleinen Siegesserie – drei Siege in Folge gab es in der jungen Oberligahistorie noch nie – im Mannschaftskreis, wie auch im Umfeld einig, dass der Klassenerhalt das Ziel ist. Und jeder Punkt ist hilfreich dafür.

Ravensburg startete richtig stark

Beim FV Ravensburg lief es zuletzt nicht mehr ganz so gut, das Verletzungspech hat dann doch übermäßig zugeschlagen. Besonders vermisst wird dabei Torjäger Daniel Schachtschneider, der nach fünf Spielen schon sieben Toren erzielen konnte. Der FV Ravensburg hat alleine schon eine beeindruckende Offensive zu bieten.

Mit einem Torverhältnis von 28:20 wurde in dieser Oberliga-Saison schon das eine oder andere Offensivspektakel geboten. Trainer Steffen Wohlfahrt war nach dem guten Start (vier Siege aus den ersten fünf Spielen) dann mit seiner Defensive nicht mehr zufrieden, als man in den folgenden vier Begegnungen gleich 13 Gegentore kassieren musste.

„Wir freuen uns riesig auf die beiden Derbys und die kurzen Auswärtsfahrten.“ Tobias Bertsch, Kapitän des 1. FC Rielasingen-Arlen

Zuletzt überraschte der FVR die Kickers und nahm von der Waldau nach einer 2:0-Führung mit einem 2:2 wenigstens noch einen Punkt mit. Ebenso wie am vergangenen Wochenende, als man trotz Überlegenheit und Chancenplus beim SV Linx mit einem späten Ausgleichstreffer noch einen Punkt retten konnte.

Es bedarf also für die Talwiesen-Elf erneut einer starken Leistung, um aus Ravensburg Zählbares mitzubringen, bevor es dann innerhalb von wenigen Tag zu zwei Knaller-Heimspielen auf der Talwiese kommt. Der FC 08 Villingen gastiert am Freitag, 22. Oktober, bei den Hegauern, bevor am Mittwoch, 27. Oktober, die Stuttgarter Kickers auf der Talwiese antreten werden. Kapitän Tobias Bertsch, der beim 2:1-Sieg gegen die TSG Backnang den Siegtreffer erzielte, sagte im Anschluss an die Partie: „Wir freuen uns riesig auf die beiden Derbys und die kurzen Auswärtsfahrten. Wir wollen uns auf jeden Fall nicht verstecken.“ (te/jwi)