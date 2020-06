Oberliga: Dennis Klose, seit 2016 Torhüter beim 1. FC Rielasingen-Arlen, hat seinen Vertrag beim Oberligisten aus dem Hegau verlängert.

Zuletzt gab es Gerüchte, dass der 26-jährige Torhüter ein neues Tätigkeitsfeld suche, doch Mitte der Woche konnte Oliver Hennemann, sportlicher Leiter beim 1. FC Rielasingen-Arlen, die Vertragsverlängerung mit Klose vermelden.

Der vom SC Freiburg gekommene Klose etablierte sich schnell auf der Talwiese, war am Pokalsieg im Jahr 2017 und vor einem Jahr am Oberligaaufstieg maßgeblich beteiligt und gilt als Leistungsträger in der Elf von Trainer Michael Schilling.