Handball vor 1 Stunde

Das traut Handball-Weltmeister Markus Baur der HSG Konstanz zu

Am Samstagabend gastiert der VfL Pfullingen bei der HSG Konstanz. Markus Baur spielte einst für die Pfullinger und spricht in unserem Interview über die Ausgangslage der Konstanzer in der Aufstiegsrunde.