Handball vor 1 Stunde

Das nächste bittere Erlebnis für die HSG Konstanz beim TuS Fürstenfeldbruck

Der Handball-Zweitligist vom Bodensee verliert mit 25:26 beim Aufsteiger und scheitert wieder in der letzten Aktion an der Latte. Am Mittwoch kommt der Traditionsverein TV Großwallstadt nach Konstanz.