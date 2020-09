Der 1. FC Rielasingen-Arlen hat in der Fußball-Oberliga im Sturmbereich nachgebessert, obwohl die Torquote zuletzt deutlich besser war, als nach dem Abgang der renommierten Offensivkräfte befürchten werden musste. Von der zweiten Mannschaft des FC Ingolstadt kommt der 20-jährige Fabio Moreno Fall in den Hegau.

Der 1,89 Meter große Angreifer spielte bereits in den Nachwuchsteams des 1. FC Kaiserslautern und schaffte es in der Elf von FCR-Trainer Michael Schilling am Mittwoch gegen den Freiburger FC auf Anhieb als Sturmspitze in die Anfangsformation.

Seine Torgefahr konnte er dabei zwar lediglich bei einem schönen Hackentrick zeigen, doch beim Rielasinger Forechecking war er stark gefordert und ging weite Wege, sodass ihn Schilling zwar nach 72 Minuten auswechselte, mit seinem Neuzugang jedoch zufrieden sein konnte.

Das Alter der Neuen im Rielasinger Kader zeigt, dass das Team deutlich verjüngt werden soll. Ryotaro Tomizawa ist 21 Jahre alt, der Deutsch-Spanier Moreno Fall 20, John Schmidtke und der ebenfalls jüngst verpflichtete zweite Torhüter Tim Stelzel (vom VfR Alen) sind 19 Jahre alt.