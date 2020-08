Fußball vor 4 Stunden

Daniel Wehrle und der 1. FC Rielasingen-Arlen haben den DFB-Pokal im Visier

Der Fußball-Oberligist aus dem Hegau trifft am Samstag im SBFV-Pokalfinale in Freiburg auf den SV Oberachern. Daniel Wehrle und Gianluca Serpa könnten nach dem Triumph 2019 mit dem FC 08 Villingen in diesem Jahr erneut siegen.