Daniel Stemmer will mit dem SV Orsingen-Nenzingen um die Meisterschaft mitspielen

Der Stürmer des SV Orsingen-Nenzingen erzielte am vergangenen Wochenende in der Kreisliga A, Staffel II, in der 90. Minute den 2:1-Siegtreffer gegen die Landesligareserve des SC Gottmadingen-Bietingen. Warum Stemmer optimistisch ist, was den den weiteren Saisonverlauf angeht, hat er uns erzählt.