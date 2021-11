von Lothar Herzog und Markus Waibel

Mit der Corona-Alarmstufe, die seit dem gestrigen Mittwoch in Baden-Württemberg gilt, ändert sich bei den Ringern einiges. Der Ringerverband Südbaden (SBRV) hat die Saison 2021 für beendet erklärt und wertet in den einzelnen Ligen nach dem aktuellen Tabellenstand.

Ab der Oberliga Südbaden wird der Wettkampfbetrieb damit eingestellt. Dagegen wollen die Bundesligen, die Regionalliga Baden-Württemberg und die Ligen des Württembergischen Ringerverbands (WRV) vorerst noch weiter machen.

Im Nachhinein hat sich die Strategie des SBRV, bereits am 4. September mit der Verbandsrunde zu beginnen, als die bessere Alternative erwiesen. Württemberg, das erst am 9. Oktober in die Saison eingestiegen ist, hatte bei der Entscheidung im Frühjahr darauf gesetzt, dass bis im Spätherbst die Impfquote hoch genug ist, um gut durch die Pandemie zu kommen.

Am vergangenen Wochenende mussten erneut aufgrund auftretender positiver Corona-Fälle in Vereinen vereinzelt Begegnungen abgesagt werden.

In der Ringer-Verbandsliga ist allerdings bereits vorzeitig Schluss, was für die neu gegründete RHL Gottmadingen-Taisersdorf den Titelgewinn und den Aufstieg in die Oberliga bedeutet. Für Pressesprecher Friedrich Martin einerseits ein Grund zur Freude, allerdings wäre dem Taisersdorfer eine rein sportliche Entscheidung lieber gewesen.

„Natürlich hätten wir die Saison gerne regulär beendet“, so Martin, „allerdings wäre durch die Alarmstufe und die damit verbundenen Konsequenzen wohl kein regulärer Wettkampfbetrieb mehr möglich gewesen.“

Der KSV Allensbach hat als Vorletzter den Klassenerhalt gerade noch geschafft, da nur das Schlusslicht absteigen muss. „Wir sind froh, dass wir unser Minimalziel erreicht haben“, sagt der zweite Vorsitzende und aktive Ringer Tim Buck.

„Ein Abstieg durch eine Tabellenwertung wäre auch sehr unglücklich für uns gewesen, da wir drei Kämpfe weniger haben. Ich bin zuversichtlich, dass wir den Klassenerhalt auch sportlich erreicht hätten.“

Freuen darf sich auch der VfK Eiche Radolfzell, der nach einem souveränen Saisonverlauf in der Landesliga den Titel und Aufstieg holt.

Auch für die Ligen der Arbeitsgemeinschaft Schwarzwald-Alb-Bodensee ist vorzeitig Schluss. Im Rahmen einer Online-Sitzung wurde die Entscheidung gefällt, die Runde in der Bezirksliga Bodensee sofort zu beenden und zu werten. Gruppensieger ist die KG Baienfurt II.