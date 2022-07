von Autorenzeile

Reiten: Mit dem RV Spießhof Herdwangen-Oberndorf meldete sich ein weiterer Verein des Bodensee-Reiterrings als Turnierveranstalter zurück. Es war ein zweigeteiltes Turnier, das ebenso für Nachwuchsreiter und Einsteiger wie auch für die erfahrenen Reiter Prüfungen bereit hielt. Während es für die Prüfungen bis zur KL.A gute Nennungszahlen gab, wurde es ab den Prüfungen der Klasse L weniger, besonders bei den Springreitern war das Nennungsergebnis ein bisschen enttäuschend. Keineswegs enttäuschend waren die gezeigten Leistungen auf dem Spring- und Dressurplatz. In den beiden L-Prüfungen der Dressur zeigte Martina Schmitt (RFV Weiler) jeweils die beste und konstanteste Leistung. Sie gewann die beiden Prüfungen einmal mit der Wertnote 7.4 und einmal mit 7.7.

Bei den höheren Springprüfungen führte an Christian Wieber (Schoren- Engen) kein Weg vorbei. Eine L-Prüfung gewann er, in einer M-Prüfung holte er einen Doppelsieg und im abschließenden M-Springen war er fast Alleinunterhalter. Seine M-Runden brachte er souverän und sicher mit jeweils Null über den Parcours. Einigermaßen mithalten konnten hier nur Celina Heim, Hofgut Mahlspüren und Julianne Leitz vom gastgebenden Verein. Auffallend die Leistungen von Chayenne Peters (Schoren-Engen), die wieder gute Platzierungen erreichen konnte und einmal mehr ihre Vielseitigkeit unter Beweis stellte.

Peters Verein, der RC Schoren-Engen, erreichte auch bei diesem Turnier wieder viele Platzierungen. Hier scheint in allen Bereichen gute Arbeit geleistet zu werden. Gute Arbeit lieferten aber auch die Vereinsmitglieder des RV Spießhof, sodass das Turnier gut über die Bühne ging.

Ergebnisse

Springprüfung Kl. M* mit Siegerrunde: 1. Christian Wieber (RC Schoren-Engen e.V) Farina for Fire, 2. Celina Heim (RV Hofgut Mahlspüren) Navaya de Sevilla, 3. Chayenne Peters (RC Schoren-Engen) Ornella.

Punktespringprüfung Kl. M* mit Joker: 1. Christian Wieber (RC Schoren-Engen) Jack Sparrow, 2. Christian Wieber (RC Schoren-Engen) Farina for Fire, 3. Juliane Leitz (RV Herdwangen-Oberndorf) Cenani

Springprüfung Kl. L: 1. Christian Wieber (RC Schoren-Engen) Jack Sparrow, 2. Christian Wieber (RC Schoren-Engen) Tassy de la Reselle, 3. Katharina Buck (RSZ Boll) Ultimo

Springprüfung Kl. L: 1. Jan Maier (RFV Klettgau Bühl) Canturino, 2. Shakira-Vivien Weber (RC Schoren-Engen) Zoe, 3. Christian Wieber (RC Schoren-Engen) Tassy de la Reselle

Stilspringprüfung Kl. L mit Standard.: 1. Kerstin Borho (Mönchweiler) Elisha, 2. Franziska Heine (Allisreute) Quandolino, 3. Juliane Leitz (RV Herdwangen-Oberndorf) Cenani

Springpferdeprüfung Kl. A*: 1. Ulrike Keller (Mahlspüren) Nabila, 2. Simon Bolli (Schoren-Engen) Leason, 3. Vlad Dumitru Stefanescu (Gnadental) Casalido von Worrenberg

Springprüfung Kl. A**: 1. Sonja Keller (RV Herdwangen-Oberndorf) Jivera, 2. Jessica Speidel (RV Dußlingen) Acinello, 3. Jan Maier (RFV Klettgau Bühl) Canturino

Punktespringprüfung Kl. A**: 1. Sonja Keller (RV Herdwangen-Oberndorf) Jivera, 2. Tara Schudel (RC Schoren-Engen) Linus, 3. Leonie Diez (RFV Oberschwaben) Amadea

Springprüfung Kl. A*: 1. Daniela Weiß (RV Bohlingen) Final, 2. Nicole Keßler (RFV Markdorf) Summer Love, 3. Katharina Buck (RSZ Boll) Vapiano

Stilspringprüfung Kl. A*: 1. Lily Reuter (RC Schoren-Engen) Markani, 2. Theresa Rauscher (PSV Onstmettingen) Le Luc, 3. Ronja Wörz (RFV Wangen) Conny

Stilspring-Wettbewerb: 1. Paula Igelmaier (RK Schmalegg) La Passion, 2. Carleen Kind (Dürnachtal) Vino divino, 3. Melanie Rupp (RV Herdwangen-Oberndorf) Casanova

Springreiter- Wettbewerb: 1. Lina Sosset (RFV Wangen) Conny, 2. Lusia Brennecke (RV Herdwangen-O.) Coconut, 3. Mia Sofia Joos (RV Herdwangen-O.) Shannon‘s Surprise

Führzügel- Wettbewerb: 1. Lina Ertl (RV Herdwangen-Oberndorf) Lena, 2. Emelie Ertl (RV Herdwangen-Oberndorf) Tim, 3. Cataleya Graf (RC Schoren-Engen) Crusty

Führzügel-Wettbewerb: 1. Emma Frank (RV Herdwangen-Oberndorf) Tim, 2. Lina Keller (RV Herdwangen-Oberndorf) Lena, 3. Letizia Avini (RC Blättringen) Fermeka Blue, 3. Felizitas Gutzeit (RV Herdwangen-Oberndorf) Merle

Führzügel-Wettbewerb: 1. Jenny Lautenschlager (RV Herdwangen-Oberndorf) Merle, 2. Annika Auer (RC Blättringen) Fermeka, 3. Lotta Frank (RV Herdwangen-Oberndorf) Tim

Reiter-Wettbewerb: 1. Rommy Müller (RK Schmalegg) Cajou, 2. Ella Stehle (RV Herdwangen-Oberndorf) Van der Tol, 3. Anna Müller (RV Tuttlingen) Akira

Reiter-Wettbewerb: 1. Yara Rieß (RV Überlingen) Ruby‘s As, 2. Mia Sofia Joos (RV Herdwangen-Oberndorf) Shannon‘s Surprise, 3. Emely Reiser (RSV Winterlingen) Nanu-Nana

Reiter-Wettbewerb: 1. Mathilda Gerigk (RV Überlingen) DW‘s Copyright, 2. Theresa Fürmaier (RV Herdwangen-Oberndorf) Van der Tol, 3. Carla Stehle (RV Herdwangen-Oberndorf) Merle

Reiter-Wettbewerb: 1. Arun Schellinger (RFV Fronhofen) The Little Queen, 2. Emily Rieß (RV Überlingen) Ruby‘s As, 3. Mia Schick (TSG Wilhelmsdorf) Feniks

Reiter-Wettbewerb: 1. Zoe Weingerl (RC Schoren-Engen) JDJ‘s Dubai, 2. Mattea Sauter (RFV Fronhofen) Moskitto, 3. Joleen Mia Lehmann (RV Herdwangen-O.) Leyb.Sultan

Dressur-Wettbewerb: 1. Natalie Paul (RFV Aach-Linz) Tina, 2. Mia Jäckle (RFV Rielasingen-Worblingen) Selina, 3. Mia Jäckle (RFV Rielasingen-Worblingen) Helmut

Caprilli-Test-Wettbewerb: 1. Madeleine Grosser (RV Hofgut Mahlspüren) Chrystall, 2. Johanna Knoblauch (RV Herdwangen-O.) Magic, 2. Mia Jäckle (RFV Rielasingen-W.) Helmut

Dressurprüfung Kl. A*: 1. Leonie Buzengeiger (RFV Ebersbach-Musbach) Semino, 2. Juliana Ludy Quebe de Martini, 3. Sandra Hehl (beide RFV Herbertingen) La Cazadora

Dressurpferdeprüfung Kl. A: 1. Alice Zimmermann (RV Überlingen) Frederico, 2. Anna-Katharina Sporkert (RV Balingen) Clara, 3. Iris Häcker (RSZ Illertissen) Solero

Dressurprüfung Kl. A**: 1. Leoni Friedrich (PF Lußhof) Hanna Heavens Light, 2. Juliana Ludy (RFV Herbertingen) Quebe de Martini, 3. Jasmin Marquardt (Stockfelderhof) Sirius Black

Dressurprüfung Kl. L* – Tr.: 1. Martina Schmitt (RFV Weiler) Santino, 2. Birgit Brenner (Bad Schussenried) Allerschönste, 3. Luise Fuss (Spfz. Aach) Louisdor

Dressurprüfung Kl. L**: 1. Martina Schmitt (RFV Weiler) Santino, 2. Louisa Reisch (RFV Bad Schussenried) Desiree, 3. Sarah Jeskulke (TRAB) First Romance