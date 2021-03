2. Volleyball-Bundesliga: TV Bliesen – TSV Mimmenhausen (Sonntag, 16 Uhr, Sportzentrum St. Wendel). – Das spielfreie Wochenende hat „gut gepasst“, wie ein entspannter Christian Pampel am Telefon sagt. Der Tabellenvierte TSV Mimmenhausen habe die Zeit nicht nur „genossen, sondern auch genutzt“. Zum einen die Akkus wieder aufgeladen, gegen Ende einer – auch Corona wegen – mental und körperlich anstrengenden Punkterunde. Für die kleinen oder größeren Wehwehchen sei die Auszeit zu kurz gewesen, bedauert der Spielertrainer. Die „üblichen Verdächtigen“ aber seien alle einsatzbereit. Und nach zwei Woche Pause freut sich beim TSV jeder auf den Einsatz.

Ungetrübte Freude

Die Freude ist auch deshalb ungetrübt, weil der Wiedereinstieg nicht gerade zum Zitterspiel werden sollte. Bliesen, eine vergleichsweise leichte Aufgabe. Jedenfalls auf dem Papier. Der Gastgeber hat sich nicht mit Ruhm bekleckert in der neuen Liga. Dreimal ging die Mannschaft von Trainer Burkhard Disch als Sieger vom Platz, 18 Mal als Verlierer. Nicht überraschend, „dass nun alle von uns drei Punkte erwarten“, weiß Pampel, und fügt nach einer kleinen Pause ganz cool hinzu: „Ich auch!“

Nicht auf die leichte Schulter nehmen

Ob das gelingt, hänge im Wesentlichen vom TSV Mimmenhausen ab. „Wir können das.“ Aber auf die leichte Schulter dürfe man den Aufsteiger trotz der klaren Favoritenrolle auf keinen Fall nehmen. Oftmals habe beim TVB gar nicht so viel gefehlt und er hätte besser abgeschnitten, weiß Pampel. Nicht zuletzt aus den Erfahrungen im Hinspiel. Den ersten Satz sicherte sich Mimmenhausen beim glatten 3:0 mit 30:28 nach störrischer Bliesener Gegenwehr.

Leben so schwer wie möglich machen

So aufregend soll es, geht es nach dem Willen von Pampel und seinen Mannen, am Sonntag nicht werden. Obwohl Bliesen um den Klassenerhalt kämpft, entsprechend eingestellt ans Tagwerk gehen wird. Die Gäste wissen das, es schreckt sie aber nicht. Ein Wochenende ohne Spiel hat ihren Rhythmus nicht durcheinandergebracht. Über den Aufschlag wollen sie Druck erzeugen, die Angreifer vom Netz weghalten. Zum einen, weil der Mimmenhauser Block nicht mit Gardemaß aufwarten kann, zum anderen soll den Spielern um Kapitän Steve Weber das Leben so schwer wie möglich gemacht werden. „Je länger die für einen Punkt brauchen“, sagt Pampel, „desto besser für uns.“

Meisterzug ist wohl abgefahren

Gelingt das, gibt es die drei Wunschpunkte und Rang drei als Lohn. Vielleicht ist Platz zwei noch möglich. Ob es zu mehr reicht? Daran glaubt Pampel nicht mehr. „Wir haben mit Meisterschaft und Abstieg nichts zu tun“, sagt er. Mimmenhausen hat die Pause auch dazu genutzt: sechs Spieltage vor Saisonende mit klarem Kopf die Lage entspannt zu akzeptieren.