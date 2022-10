Volleyball, 2. Bundesliga: TSV Mühldorf – TSV Mimmenhausen (Samstag, 19 Uhr, Nutzarena a .d. Mittelschule). – Auf dem Papier hat Mimmenhausen eine machbare Aufgabe vor sich. Schließlich rangiert der TSV mit drei Siegen und acht Punkten ganz oben in der Tabelle. Gegen einen TSV Mühldorf auf der anderen Netzseite mit null Punkten und nur einem Satzgewinn aus drei Spielen. Völlig sorgenlos sieht sich Christian Pampel dennoch nicht.

„Mühldorf ist nicht gut in die Saison gestartet“, so der Spielertrainer des Tabellendritten und warnt trotz der doch eindeutigen Ausgangslage vor dem Duell mit dem Tabellenschlusslicht. Die Mannschaft von Michael „Michi“ Mayer, der zurück auf dem Trainerstuhl ist, dürfe ja nicht unterschätzt werden, fügt Pampel an. Statistik hin oder her. Weil: Zum Auftakt habe der TSV in Hammelburg verloren, im ersten Saisonspiel könne das schon passieren. „Gegen Schwaig kann man immer verlieren“, und beim Topfavoriten so oder so.

In Karlsruhe hatte die junge Truppe vom Inn den Spitzenreiter zwar mächtig unter Druck gesetzt, trotz gutem Spiel 1:3 verloren. So gesehen sieht die Angelegenheit, der Ausgang der Partie doch etwas weniger eindeutig aus. „Das ist eine Situation“, so Pampel, „die ich nicht gerne sehe.“ Zum einen, weil seine Mannschaft aufgrund dieser Voraussetzungen „zu zuversichtlich“ in dieses Match gehen könnte. Ein fataler Fehler wäre das: Schlendrian ist kein Sprungbrett für Topleistungen. Und weil Pampel weiß, „was auf uns zukommt“. Mimmenhausen werde sich im Vergleich zu den bisherigen Partien steigern müssen, sollen die Punkte mit an den Bodensee fahren.

Da bekommt der Spielertrainer schon ein wenig Bauchgrimmen. Mühldorf, mehr als wohl jede andere Zweitligamannschaft, setzt auf einen enorm starken Aufschlag. Geht dabei zwar viel Risiko ein, aber wenn der kommt, wird der „gegnerische Annahmeriegel zerlegt“. Eine für Unruhe im Hinterkopf der Mimmenhauser sorgende Erkenntnis. Denn: „Unsere Annahme in den ersten drei Partien war verbesserungswürdig“, urteilt Pampel. Die neuen Spieler müssten sich erst abstimmen, dazu hätten sich ein „paar Sachen“ eingeschlichen – und nicht zuletzt: „unsere Gegner sind besser geworden!“ Dennoch sieht Pampel die Felle nicht davon schwimmen. Er weiß nicht nur, was auf sein Team zukommt. Er weiß auch, „was notwendig ist, um zu gewinnen“. Mühldorf setzt auf Sprungaufschläge, mit denen können Libero Johann Reusch und seine Crew besser umgehen als mit den vertrackten Floatern.

Für den TSV Mimmenhausen bestehe das Problem hauptsächlich darin, die Bälle spielbar in der niedrigen Halle und vor allem das eigene Side out zu halten. Gelingt das, bleibt die Mühldorfer Aufschlagwaffe ungenutzt.

Allerdings, und deshalb warnt Christian Pampel trotz der klaren Ausgangslage auf dem Papier seine Spieler nicht ohne Grund: Das wussten die Volleyballer aus Mimmenhausen auch schon vergangene Saison, genutzt hatten sie ihr Wissen dennoch nicht optimal. Mühldorf gewann beide Partien 3:2.