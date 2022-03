Volleyball, 2. Bundesliga: TSV Mühldorf – TSV Mimmenhausen (Samstag, 19 Uhr, Nutz-Arena an der Mittelschule). – Keiner der 14 Zweitliga-Klubs hat weniger Spiele absolviert als Mimmenhausen. Den TSV Mimmenhausen haben die coronabedingten Verschiebungen voll getroffen. Trotzdem: Mehr Punkte gesammelt als die Riege von Christian Pampel haben aber nur eine Hand voll Konkurrenten.

Mimmenhausen zum Spagat gezwungen

„Wir sind keine Profis“, macht Pampel den Spagat deutlich, den er und die Spieler derzeit viel zu oft ausführen müssen. Athleten, die mit ihrem Sport Geld verdienten, eben alles diesem unterordnen (müssen), das gehe bei Amateuren eben nur mit Abstrichen. Sport ist nicht selbstverständlich die Nummer eins in ihrem Leben. Die blau-gelben Volleyballer und ihr Team hätten so viele private Termine, dass „wir den Rest dieser Saison niemals mit der bestmöglichen Mannschaft werden spielen können“. Beruf, Privatleben und Volleyball zu den im Spielplan festgelegten Zeiten unter einen Hut zu beklommen, so Pampel, sei schon in regulären Punkterunden ein nicht immer einfacher Balanceakt. Den bewältigen Kapitän Lukas Ott und Crew. In normalen Zeiten.

Noch neun Partien offen beim TSV Mimmenhausen

Wenn aber im letzten Viertel der Saison – statt drei wie etwa Freiburg – der TSV noch satte neun Partien offen hat, ginge das alles eben auf Kosten der Konkurrenzfähigkeit. Spaß mache das keinem, so Pampel. „Wir wissen nicht mehr, wohin wir die noch ausstehenden Nachholspiele hinlegen sollen.“

Mit Mühldorf noch eine Rechnung offen

Für eines hatte sich schnell ein neuer Termin gefunden. Das gegen Mühldorf war Mitte Dezember verlegt worden. Ausnahmsweise mal nicht wegen Corona. Der bayerische Verein hatte Spieler für die Junioren-Nationalmannschaft abzustellen. Deshalb tritt der Tabellenfünfte erst jetzt zum Rückspiel an, in dem Duell hat er noch eine Rechnung zu begleichen. Gleich die erste Partie der Saison 2021/22 verlor Mimmenhausen zu Hause mit 2:3 – gegen Mühldorf.

Gastgeber eine Schar junger, talentierter Volleyballer

Gegen eine Schar junger und talentierter Volleyballer, die, wenn es läuft, „recht wild und athletisch gut“, so Pampel, ihre Gegner beharken. Technisch seien sie noch nicht auf ihrem besten Level, weiß der Spielertrainer. So ähnlich wie eben die Volley-YoungStars aus Friedrichshafen, gegen die der TSV Mimmenhausen wohl kommenden Mittwoch antreten wird.

Annahme und Side out halten

„Klassisch“ soll Mühldorf angegangen werden. Das heißt übersetzt: Die Annahme halten und das Side out. Verhindern, dass die Mühldorfer Volleyballer in ihren Rhythmus finden. „Sie dürfen keine Serie starten“, warnt Pampel, „dann werden sie echt gefährlich.“ Bloß nicht! Denn trotz aller Widrigkeiten („die Rückrunde nervt nur“) haben die Volleyballer vom Bodensee eine wirksame Medizin gegen den Nachholspiel-Blues: Punkten. Dann komme der durch die Umstände gebremste Spaß am Sport dann halt automatisch im Spiel, so Pampel, und „wir rutschen nicht in eine negative Gleichgültigkeit ab“.