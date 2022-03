Volleyball, 2. Bundesliga: Volley YoungStars Friedrichshafen – TSV Mimmenhausen (heute, 20 Uhr, Messehalle B4). – Da hat der TSV Mimmenhausen es gerade so geschafft, alle abgesagten Partien doch noch ohne Saisonverlängerung im Ligakalender unter zu bringen, und nun trifft es den Tabellenfünften schon wieder. Schwaig hat die Partie abgesagt. Laut Homepage des Vereins hat das Coronavirus 13 Spieler gleichzeitig erwischt. Zum ersten Mal überhaupt seien SVS-Volleyballer infiziert, so das Statement.

Spiel gegen Schwaig fällt aus

Die Matches mit Mimmenhausen und Friedrichshafen finden unter diesen Bedingungen natürlich nicht statt. Mimmenhausen muss also schon wieder einen Nachholtermin suchen. Keine einfache Aufgabe. Die Saison endet offiziell am 23. April. Da steht Christian Pampel und den TSV-Verantwortlichen nur noch wenig Zeit zur Verfügung. Und die Wochenenden sind ja schon alle regulär belegt. Ob unter diesen Umständen der Wunsch von Christian Pampel in Erfüllung geht und Mimmenhausen seine Saison bis Ende April abgeschlossen hat? Sehr fraglich. „Viele Termine sind nicht mehr offen“, ahnt Pampel, dass für Mimmenhausen auch diese Punkterunde länger dauern könnte.

Auf und Ab nervt nicht nur Christian Pampel

Dabei mussten der Spielertrainer und sein Team in den vergangenen vier Wochen zweimal aussetzen. Nicht wegen coronainfizierter Gegner, nein, der Spielplan wollte das so. „Das ist absolut käsig“, ärgert sich Pampel. Wie soll seine Mannschaft in ihren Spielrhythmus finden, wenn sie permanent daran gehindert wird, regelmäßig um Punkte zu kämpfen. „Das ist ziemlich frustig“, zeigt sich der Mimmenhausener Spielertrainer wenig erfreut von diesem wilden Auf und Ab. „Das nervt nur noch.“

Mimmenhausener Volleyballer trotzdem bei Laune halten

Und so sieht sich Pampel in den zurückliegenden Tagen nicht nur als Sportlicher Leiter sowie Organisator von Ersatzterminen, sondern auch noch als „Entertainer“. Wie halte ich meine Spieler bei Laune, sein Programm. Repetitives, und damit eher dröges Training über Wochen hinweg statt aufregender Punktspiele mit anschließend ausgelassenem Siegerjubel: Da verliert auch der Engagierteste im Team des TSV Mimmenhausen irgendwann mal die Lust an seinem schönen Sport. „Deshalb machen wir im Training möglichst viele Dinge, die Spaß machen“, weiß Pampel Rat.

Pampel nimmt YoungStars ernst

Weil ja jede Medaille bekanntlich zwei Seiten hat, sorgt die spielfreie Zeit auch für Positives. Derzeit sind alle Akteure fit, trainiert werden kann also in voller Stärke. Gegen die hoffnungsvollen Nachwuchsvolleyballer des Stützpunktes ist beste Vorbereitung absolut notwendig. „Die haben sich in der Liga etabliert“, warnt Pampel vor Schlendrian. „Sie machen ihre Sache gut.“ Spätestens nach dem glatten 3:0 über Ligafavorit Karlsruhe ist das nicht nur eine Meinung eines Volleyballexperten. Pampel nimmt die Mannschaft von Trainer Adrian Pfleghar ernst. Seine Spieler sollten das auch tun. Und keinesfalls erwarten, dass das Match am Freitagabend ähnlich verläuft wie das Hinspiel. Kontinuierlich verbessert, werden die YoungStars, da ist sich Christian Pampel ziemlich sicher, nicht noch einmal „so schwach spielen, dass wir eigentlich gar nichts tun mussten, damals beim 3:0.“