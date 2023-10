Volleyball, 2. Bundesliga: TV Bühl – TSV Mimmenhausen 3:0. – Der TSV Mimmenhausen hat nicht an seine zuletzt so erfolgreiche Vorstellung anknüpfen können und unterlag Aufsteiger Bühl unerwartet deutlich mit 19:25, 24:26 und 18:25. Trainer Christian Pampel musste auf einige Spieler verzichten. Alternativen auf der Bank wären aber absolut notwendig gewesen, weil „jeder mal dumme Fehler machte“, moniert Pampel. Nicht so sehr das 0:3 frustriert ihn also. Vielmehr die Art und Weise, wie es zustande gekommen war. „Wir haben nicht das gebracht, was ich erwartet hatte“, ärgert er sich über ein Spiel, in dem „gegen ein sehr gutes, sehr starkes Bühl dennoch mehr drin gewesen wäre“.

Ohne Alternativen auf der Bank und mit Jalowietzki als Libero

Neben den fehlenden Alternativen auf der Bank sorgte Jan Jalowietzki auf der Liberoposition für eine Überraschung. „Jan laboriert an einer Bauchmuskelzerrung“, erklärt Pampel die Rochade mit Lars Hammer. Tim Frings übernahm die Außenbahn, zusammen mit Jonas Hoffmann. In der Mitte Bogdan Birkenberg und Pascal Zippel. Zuspiel: Federico Cipollone. Aber auch in der Zusammensetzung ist die Erste Sieben eigentlich konkurrenzfähig.

Irgendwie war der Wurm drin beim TSV Mimmenhausen

Aber irgendwie war der Wurm drin am Samstag. Überzeugenden Spielzügen mit stabilem Side out – vor allem im zweiten Satz – folgten immer wieder einfache Fehler, die die keineswegs überragenden Gastgeber dankend in Breakpunkte ummünzten. Mit deutlichem Vorsprung (16:11, 24:18) vom ersten Ballwechsel an strebte die Mannschaft von Trainer Uwe Dienst dem ersten Satzgewinn entgegen.

Drei Punkte Vorsprung reichen nicht zum Satzgewinn

Der Einstieg in Durchgang Nummer 2 geriet dem TSV besser. Ja, es sah lange danach aus, als hätte der TSV die Bühler Herausforderung angenommen, wehrte sich so, wie das die Fans von ihren Lieblingen gewohnt ist. Zäh, keinen Ball verloren gebend, mutig und konzentriert: Mit bis zu drei Punkten Vorsprung schaukelten die Volleyballer in Blau Punkt für Punkt dem erhofften Ausgleich nach Sätzen entgegen. Bis in die Schlussphase. Dann passierten vermehrt auftretende Unzulänglichkeiten, Bühl holte auf und überholte (9:12, 17:15) den TSV. Mimmenhausen wehrte sich. Führte nach zwei Hoffmann-Punkten 21:18. Im Normalfall ein genügend großer Vorsprung, um jedem Duell eine Wende zu geben. Aber nicht an jenem Samstag in Bühl. Wie gewonnen, so zerronnen. Der Wechsel von Lars Hammer für Frings auf der Außenbahn (22:22) blieb ohne Wirkung. Ein Ass sowie ein geblockter Hammer und das 26:24 für die Gastgeber war perfekt.

Für Action sorgt der Bühler Block

Lars Hammer blieb im dritten Satz auf dem Feld, für die Action sorgte der Bühler Mittelblock. Überhaupt, die Mitte. Vor ihr hatte Christian Pampel im Vorfeld der Partie gewarnt. Und dabei wahrlich nicht übertrieben. Im dritten Mimmenhauser Versuch, einen Satz in der Großsporthalle zu gewinnen, scheiterten Diagonalangreifer Richard Schaug und Co. sehr, sehr oft an einer undurchdringbaren Mauer. Sieben Mal punktete der Bühler Block allein in diesem Durchgang, donnerte der Ball schneller auf den Boden als der Mimmenhauser Angreifer wieder festen Boden unter den Füßen hatte. Mimmenhausen war chancenlos (3:8, 5:16, 15:24), resignierte und unterlag am Ende verdient mit 18:25 und 0:3. Die Spieler selbst waren offensichtlich sehr unzufrieden mit ihrer Leistung. Jedenfalls standen sie sehr lange nach dem Schlusspfiff noch im Kreis auf dem Spielfeld und hatten sich wohl viel zu sagen.

TSV Mimmenhausen: Frings (ab Ende Satz zwei Lars Hammer), Birkenberg, Schaugg, Hoffmann, Zippel, Cipollone, Jalowietzki (MVP).

