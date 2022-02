Volleyball, 2. Bundesliga: TSV Mimmenhausen – Baden Volleys SSC Karlsruhe 0:3 (23:25, 22:25, 17:25). – Auch den zweiten Schlagabtausch mit dem Aufstiegsfavoriten hat der TSV Mimmenhausen 0:3 verloren. Allerdings mit einem bedeutenden Unterschied: Nach dem Hinspiel in Karlsruhe war Christian Pampel alles andere als erfreut ob der Leistung seiner Spieler. Mit dem 23:25, 22:25 und 17:25 am Samstag dagegen war der Spielertrainer „sehr zufrieden“. Mimmenhausen habe unter „sehr schwierigen Umständen sehr gut gespielt“, sich gegen einen überlegenen Gegner Respekt verschafft.

Mimmenhausen personell auf dem Zahnfleisch

Karlsruhe war schon alleine deshalb Favorit, weil die Gastgeber personell auf dem Zahnfleisch daherkommen. Christian Pampel stand zwar auf dem Spielberichtsbogen, der angeschlagene Diagonalangreifer aber spielte nicht. Einer der besten Außenangreifer der Liga, Jonas Hoffmann, erschien aus privaten Gründen erst gar nicht auf der Mannschaftsliste. Eine schwere Hypothek.

Lukas Ott spielt auf der Diagonalen

Für Pampel ging Kapitän Lukas Ott als Hauptangreifer ins badische Duell. Der Meersburger ist ja von Hause aus eigentlich eher auf der Diagonalen als auf den Außenbahnen zu Hause. Für Hoffmann spielte Heiko Schlag. Tim Frings schmetterte statt Ott auf der Außenbahn, Bogdan Birkenberg und Pascal Zippel verbarrikadierten die Mitte, Federico Cipollone verteilte gewohnt sicher die Bälle und wurde zum „Wertvollsten Spieler“ gewählt. Die Blau-Gelben, in dieser Aufstellung noch nie in einem Punktspiel auf dem Spielfeld, schlugen sich erstaunlich gut. Trotz der enormen Veränderungen. Vor allem der Block und „die starke“ Feldabwehr machten Pampel und den Fans viel Freude. Karlsruhe hatte echt zu kämpfen, musste oft drei-, viermal anrennen, ehe der Punkt gemacht war, schaffte es nicht, sich abzusetzen. Weil Cipollone selbst per Hechtbagger versuchte, die Kugel an den Mann zu bringen, Libero Johann Reusch und seine Kollegen auch die unglaublichsten Bälle im Spiel hielten, und der Block nicht nur erfolgreich zubiss (sechs der 13 Punkte machte Cipollone), sondern Karlsruhe nur selten einen blockfreien Angriff erlaubte. Damit hatten die Gäste nicht gerechnet. „Sie machten Fehler, weil wir sie unter Druck setzen konnten“, so Pampel zufrieden. „Sie mussten sich am Riemen reißen.“

Enge Satzverläufe

Entsprechend eng der Verlauf des ersten Satzes (7:8, 14:16, 21:24, 23:25), und auch der des zweiten (7:8, 14:16, 22:24, 22:25). Im dritten Abschnitt waren Ott & Co ein wenig mürbe, die fruchtlosen Versuche, Karlsruhe einzuholen, nervten doch (5:8, 13:16, 17:24, 17:25).

War mehr drin als nur ein 0:3

Dabei wäre für den TSV mehr als das achtbare 0:3 drin gewesen. Wenn Kritik angebracht ist, dann die, dass der Angriff nicht mutig genug spielte, so manche Breakchance gegen einen keineswegs souveränen Spitzenreiter ungenutzt blieb. Karlsruhe hätte vermutlich am Ende zwar dennoch gewonnen, aber der eine oder andere Satz hätte durchaus auch an die kämpferisch überzeugenden Gastgeber gehen können. Für Christian Pampel ist das nicht so tragisch: „Das ist okay. Wichtig war, dass die Mannschaft unter den Umständen alles gegeben hat, keiner frustig geworden ist. Ich denke, diesen Weg können wir weiter verfolgen.“

TSV Mimmenhausen: Schlag, Birkenberg, Cipollone (MVP), Frings, Zippel, Ott, Reusch.