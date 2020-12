2. Volleyball-Bundesliga: Der TSV Mimmenhausen schaut, wegen Corona einen Spieltag früher, auf eine unglaubliche Halbserie zurück. Vor Saisonbeginn hatte Spielertrainer Christian Pampel insgeheim natürlich gehofft, sein Team gehöre erneut zu den Topklubs. Damit rechnen wollte und konnte er nicht, dass der Dorfklub vom Bodensee wieder „Herbstmeister“ wird. Noch viel weniger, dass die Blau-Gelben ungeschlagen in die lange Pause über Weihnachten und Neujahr gehen.

Stolz und Freude

Umso größer Freude und Stolz beim einstigen Diagonalangreifer mit Weltklasseniveau, dass „wir den Höhenflug der vergangenen Saison in der neuen fortsetzen“. Tabellenführer im März und Dezember 2020 – unglaublich! „Jetzt kann ich doch nicht mehr tiefstapeln“, sagt Pampel und lacht, „angesichts dieser Leistungen. Das wäre alles andere als glaubwürdig.“ Fügt aber, typisch Pampel, gleich hinzu, dass seine Mannschaft auch eine ordentliche Portion Glück gehabt habe. Zum Beispiel ohne gravierende Verletzungen blieb, und in einigen „echt engen Partien“.

Mimmenhausen ist ein gestandener Zweitligist

Ausdruck dafür, dass aus dem Aufsteiger vor drei Jahre in gefühlter Lichtgeschwindigkeit ein gestandener Zweitligist geworden ist. Pampel weiß, warum. Nein, nicht wie viele vermuten, seinetwegen. Einen TSV Pampel hat es nie gegeben, und wird es nie geben. Die Entwicklung der Spieler sei verantwortlich für diese tolle Leistung.

Spieler sorgen für Höhenflug

Die von Lukas Alexander Ott, etwa. Der Außenangreifer (eigentlich fühlt er sich auf der Diagonalen wohler) habe sich in den vergangenen drei, vier Jahren in der Annahme stabilisiert, sei im Komplex Block-Abwehr besser geworden und im Angriff könne man dem Meersburger nun getrost auch schwierigere Bälle überlassen. Ein Pluspunkt für den TSV. Der besitzt mit Pampel, Ott und Jonas Hoffmann drei gute Angreifer. Entsprechend schwieriger wird es für die Gegner. Die Qualität von Hoffmann werde Ott auch noch erreichen, hofft der Spielertrainer.

Cipollone und Diwersy unglaublich wichtig

Gefüttert von einem Zuspieler, Federico Cipollone. „Er ist für uns unglaublich wichtig“, lobt Pampel den Italiener, der in Rottenburg und Frankreich Erstligaluft geschnuppert hatte. Aber dazu gehöre auch Kapitän Michael Diwersy, der „zu einem echten Zweitliga-Zuspieler geworden ist“.

Mittelblocker legen zu

Viel war zu Beginn des Zweitligaabenteuers von den Mittelblockern die Rede. Sie seien zu klein, hieß es. Gewachsen sind sie zwar seither nicht. Aber zugelegt haben sie dennoch. In der Blocktaktik. „Da haben sie sich enorm entwickelt.“ Johannes Becker, Bogdan Birkenberg und Tobias Streibl würfen nun „nicht mehr nur ihre Hände übers Netz“. Sie seien eine echte Hürde, über die so mancher Angreifer stolpere.

Ersatzbank und die Jungen

Auch die Ersatzbank und die Jungen haben ihr gerüttelt Maß am erfolgreichen Saisonverlauf. „Sie halten uns auf diesem Niveau“, lobt er Außenangreifer Heiko Schlag, Neulibero Joshua Müller und Benedikt Waldinger, als sein Nachfolger auf der Diagonalen auserkoren. Sie „passen super toll in die Mannschaft“, so Pampel. „Total schade nur“, dass keine Zuschauer, die tollen Mimmenhauser Fans der Black Wall, live vor Ort am erfolgreichen Spielgeschehen teilhaben dürfen. Streaming ist nicht mal ansatzweise ein Ersatz für die heiße Stimmung in der BZ-Arena.

Pause bis zum 16. Januar

Dennoch wäre Pampel froh, wenn die Saison am 16./17. Januar wieder angepfiffen werden würde. Nicht zuletzt, um zu beweisen, dass Tabellenführung und Weiße Weste keine Eintagsfliegen sind.