Volleyball, 2. Bundesliga: TV/DJK Hammelburg – TSV Mimmenhausen – (Sonntag, 15 Uhr, Saaletal-Halle). – Das Endorphin-Konzentrat im Blut der Mimmenhauser Volleyballer war nach dem Erfolg über Spitzenreiter Karlsruhe mit Sicherheit so hoch wie noch selten zuvor bei einer TSV-Mannschaft. Der erste Sieg seit 1. November 2020 über den Topklub der 2. Bundesliga hat Kapitän Federico Cipollone und seine Kollegen auf Volleyball-Wolke sieben katapultiert. Keine Frage. Ob sie von dort schon wieder auf der schnöden Volleyballerde gelandet sind?

Keine sorglose Zuversicht bei Mimmenhausen

„Unser Endorphin-Konzentrat ist auf normalem Level“, beantwortet Spielertrainer Christian Pampel die nicht ganz ernst gemeinte Frage mit einem leichten Grinsen im Gesicht, er hätte seine Spieler nicht aus dem siebten Himmel holen müssen. „Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass viele Rädchen beim 3:2 in Karlsruhe ineinandergegriffen hatten“, fügt Pampel an, aber relativ schnell sei die Mannschaft wieder mit beiden Beinen auf der Erde gestanden und habe sich auf die nächste Aufgabe konzentriert – keine sorglose Zuversicht aufgrund von euphorischen Glückszuständen also.

Voll konzentriert gegen TV/DJK Hammelburg

Gute Idee. Zwar hat der TSV Mimmenhausen das Spitzenspiel vergangenes Wochenende gewonnen, mehr aber auch nicht. Die Saison ist noch lang. Das wissen Christian Pampel und seine Spieler nur zu gut. Voll konzentriert wollen sie deshalb das nächste Duell angehen. Gegen eine Mannschaft von Trainer Philipp Fischer, die nicht gerade berauschend in die Saison gestartet ist. Zehn Punkte aus sieben Spielen – auf dem Papier also kein echter Gegner für den amtierenden Vizemeister. Der TSV Mimmenhausen sollte sich doch schadlos halten können in der Saaletalhalle, und nach dem siebten Saisonspiel noch immer ungeschlagen sein.

Volleyballer vom Bodensee sind gewarnt

Damit das auch tatsächlich eintritt, dafür wollen Pampel und Co. schon sorgen im Duell mit dem Tabellensechsten und Vorjahresfünften. Den verließen am Ende der vergangenen Punkterunde gleich sechs Spieler. Darunter mit Oscar Benner und Larentiu-Marian Vinatoru zwei aus der Starting Six, und er muss fünf neue ins Team integrieren. Trotz der eher bescheidenen Punktausbeute scheint dies durchaus geglückt. Nicht nur gegen Kontrahenten aus dem unteren Drittel hatte sich die Fischer-Equipe gut präsentiert. Auch gegen die Spitzenteams der Liga. Im Duell mit Karlsruhe hielten die Unterfranken beim 1:3 lange sehr gut mit, und beim derzeitigen Tabellenführer FT Freiburg erkämpften sie sich einen Punkt. Warnung genug für die Männer vom Bodensee.

Duelle mit Hammelburg alles andere als Selbstläufer

„Wir wissen, was sie können, wenn es bei ihnen läuft“, nimmt Pampel den Gastgeber ernst. Hammelburg habe gegen Karlsruhe gut gespielt, das Resultat täusche, warnt er. „Wir müssen konzentriert bleiben, denn wir haben ja noch nicht wirklich was erreicht.“ Wer dahinter durchschaubare Spielchen des Spielertrainers im Kampf um die Aufmerksamkeit der Mimmenhausener Volleyballer vermutet, der irrt. Pampel hat die Partien der vergangenen Punkterunde nicht vergessen. Damals hatten sich er und sein Team zwar zweimal glatt 3:0 durchgesetzt. Aber die Satzergebnisse machen deutlich, dass das alles andere als ein Selbstläufer war. Drei der sechs Durchgänge gingen mit Minimalabstand (33:31, 25:23, 27:25) an Mimmenhausen. Und weil Christian Pampel und sein Team wissen, was die Hammelburger können, kennen sie auch ihre Aufgabe: „Schauen, dass es bei ihnen nicht läuft!“