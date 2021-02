2. Volleyball-Bundesliga: Baden Volleys SSC Karlsruhe – TSV Mimmenhausen (Samstag, 19 Uhr, Sporthalle Otto Hahn). – Ein Spitzenspiel jagt das nächste für den TSV. Der hatte sich vergangenen Sonntag zu Hause gegen Hammelburg mit 3:1 durchgesetzt, und nun folgt am Samstag der „Lackmustest“ (saures Rot nach einer Niederlage oder blaue Siegerstunde) für den Tabellendritten beim Spitzenreiter. Die Aufgabe gegen die Mannschaft, „die zurecht ganz oben steht“, wie Christian Pampel sagt, ist zusätzlich erschwert.

Erneut ohne Hoffmann und Cipollone?

Zuspieler Federico Cipollone und Außenangreifer Jonas Hoffmann erhielten zwar gegen den Tabellenvierten Hammelburg erste Einsätze nach wochen- und monatelanger Zwangspause. Cipollone spielte gegen Hammelburg mit verbundenen Fingern, wurde nur auf den hinteren Positionen eingesetzt. Die Furcht, sich beim Block am Netz erneut zu verletzen, ist einfach zu groß. In Karlsruhe werden sie aber erneut nur sporadisch zum Einsatz kommen.

Geringfügig weniger Fehler gemacht

Und so wird sich der TSV erneut auf ihre Kollegen stützen, die vergangene Woche drei Punkte einfuhren. In einem Spiel, das „schlecht von beiden Seiten war“ (Pampel). Mimmenhausen habe nur gewonnen, sagt der Spielertrainer, weil „wir neben unseren Phasen mit guten Sachen geringfügig weniger Fehler gemacht hatten als Hammelburg“.

„Karlsruhe aktuell besser als wir“

Das sollte gegen die „Herausforderung“ (Pampel) Karlsruhe besser klappen. Die Organisation auf dem Spielfeld stimmen. „Das müssen wir in den Griff bekommen“, mahnt Pampel. Karlsruhe ist nach Einschätzung des Mimmenhauser Spielertrainers „aktuell besser als wir“. Vor allem die starken Außenangreifer lobt Pampel. Allen voran Jens Sandmeier.

Nicht nur die Angreifer sind gefährlich

Der 202 Zentimeter große, 26-jährige Volleyballer sammelt MVP-Medaillen wie andere Leute Paninibilder. Siebenmal mit Gold und zweimal mit Silber wurde er in 18 Partien dekoriert. Die übrigen neun teilen sich Benjamin Dollhofer (Libero, zweimal Gold), Lukas Jäger (Außenangreifer, zweimal Gold), Fabian Schmidt (Zuspieler, zweimal Gold, einmal Silber) und Leon Zimmermann (Mittelblocker, zweimal Gold). Aber nicht nur die Angreifer sind „sehr gefährlich und sehr effektiv“. Karlsruhe habe viele Qualitäten, sagt Pampel, nicht zuletzt der Service.

„Wir haben einen Plan“

Lautet angesichts dieser Asse im SSC-Ärmel also das Mimmenhauser Motto: Wir haben keine Chance und die wollen wir nutzen? „Wie immer, selbst wenn der Gegner technisch und taktisch besser aussieht als wir“, kontert Pampel, „haben wir einen Plan.“ Schließlich sei der Abstand nicht so riesig. Und Karlsruhe müsse seine Stärke erst mal aufs Parkett bringen. Aber, sagt Pampel auch, „wir müssen gut spielen,“ und so wie im Hinspiel auch ein wenig das Glück auf der Seite haben. Die „heiße Kiste“ (Pampel) gewann der TSV damals. Mit 3:2, nach 19:17 im Tiebreak.