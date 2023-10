Kunstturnen, Bundesliga: StTV Singen – Eintracht Frankfurt (Sonntag, 15 Uhr, Münchriedhalle Singen). – Nach der 15:74-Niederlage beim großen Favoriten KTV Straubenhardt am vergangenen Wochenende sind die Turner des StTV Singen nun beim Heimwettkampf gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag unter großem Druck.

Ein Sieg muss her

Ein Sieg muss her im Kellerduell der Turner-Bundesliga, um die Chancen auf den Klassenerhalt in Deutschlands Eliteliga noch wahren zu können. Die Voraussetzungen für einen Befreiungsschlag sind allerdings alles andere als gut, wie StTV-Coach Axel Leitenmair verrät: „Uns fehlen mit Maximilian Glaeser und Marco Rizzo zwei starke Turner. Diese Ausfälle zu kompensieren ist schier unmöglich“.

Augen zu und durch heißt also das Motto bei den Singener Kunstturnern für den Abstiegskrimi am Sonntag. „Manchmal läuft es dann ja doch besser als erwartet, wenn man mit dem Rücken an der Wand steht“, hofft Axel Leitenmair, der aber nicht nur auf das Duell am Wochenende mit den Hessen blickt, sondern auch die Zukunft des Turnsports beim Stadtturnverein im Auge behält.

„Um auf diesem hohen Niveau konkurrenzfähig zu bleiben, müssen wir unsere Trainingsbedingungen verbessern“, so Leitenmair und spricht die Halle an, in der sich die StTV-Athleten zukünftig besser vorbereiten können, da dort alle Geräte fest aufgebaut sind und nicht wie im derzeitigen Domizil, der Waldeckhalle, mühsam und zeitaufwendig aufgebaut werden müssen.

Die Industriehalle ist bereits angemietet und auch die Geräte wurden schon angeschafft – alle vor Kurzem noch im Einsatz bei der Turn-Weltmeisterschaft in Antwerpen. Für den Umbau der Halle benötigt der Verein allerdings noch Unterstützung neben den Zuschüssen durch die Stadt Singen und den Badischen Sportbund. Eine Spendenaktion läuft derzeit im Internet unter

www.spendenseite.de/aktion/66124