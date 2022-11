Turnen vor 12 Stunden Bundesliga-Endspurt für Singener Kunstturner Der StTV Singen startet nach der Sommerpause beim Siegerländer KV in die Wettkampfsaison. Nach dem Kellerduell erwarten die Hegauer einen hochklassigen Gegner unterm Hohentwiel.

Der StTV Singen (hier Luca Pollin) geht in der Bundesliga wieder an die Geräte. Erster Gegner ist am Samstag der Siegerländer KV. | Bild: Jürgen Rössler