American Football, Oberliga: Leonberg Alligators – Konstanz Pirates (Samstag, 15 Uhr). – Der Blick auf die Tabelle verdeutlicht die Brisanz der Begegnung. Der Letzte steigt direkt ab – hier dürfte es für die punktlosen Stuttgart Silver Arrows schwer werden, den Ligaverbleib zu schaffen.

Da der Vorletzte eine Relegationsrunde spielt, sollten die Pirates versuchen, die mit ebenfalls zwei Siegen auf Rang fünf stehenden Alligators zu überholen. Noch stehen beide Spiele gegen die Leonberger aus. Am Samstag gastieren die Pirates in Leonberg, drei Wochen später kommt es schon zum Rückspiel in Konstanz.

Verletzungsprobleme für die Konstanzer

Doch leicht dürfte es nicht werden, denn Pirates-Headcoach Zeki Öztürk warnt: „Leonberg ist eine sehr gute Mannschaft, die nicht zu unterschätzen ist.“ Zumal ihn nach wie vor Personalsorgen beschäftigen: „Am Wochenende gab es weitere Verletzungen.

Es sind aber auch ein paar Jungs aus dem letztjährigen Kader im Training erschienen, die ihrem Team in den schweren Zeiten helfen wollen. Darüber freue ich mich sehr, denn wir stehen vor einem schweren Spiel.“ Beim Aufsteiger gilt die Devise: „Ich sage zu meinen Jungs: Raus gehen und Spaß haben – der Rest kommt von selbst!“