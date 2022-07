Segeln: Bedingungen wie auf dem Bodensee für die vier Teams beim zweiten Spieltag der Segelbundesliga in Kiel: Von bis zu knapp sechs Windstärken, bis ganz wenig Wind mit extrem vielen Winddrehern und Böen war auf der Kieler Innerförde an drei Wettfahrttagen alles dabei. Am besten lief es im hohen Norden für das Zweitliga-Team vom Konstanzer Yacht Club: Die Mannschaft kam in Kiel auf Platz zwei nach 14 Rennen und führt jetzt nach zwei Spieltagen die zweite Bundesliga souverän an vor dem Regatta-Segler Neuruppin und dem Klub Ruppenhorn.

Ebenfalls 14 Wettfahrten unter teilweise schwierigen Bedingungen standen für die 18 Erstligateams auf dem Programm: Dabei landete das Team vom Bodensee-Yacht-Club Überlingen auf Platz 15 und steht jetzt in der Gesamtwertung auf dem 14. Rang. Finn Kenter, der in Kiel für die Überlinger erstmals als Steuermann antrat, meinte nach drei Renntagen: „Ich war vor dem Event sehr gespannt, wie es laufen würde, da ich nicht richtig einschätzen konnte, wo die Schwierigkeiten liegen“, erklärte er. Er meinte außerdem, dass er überrascht war, „wie schnell die Dinge passieren und wie schnell Entscheidungen bei den drehenden Winden getroffen werden müssen.“ Das Team um Kenter gab aber auch zu, dass gerade am Sonntag vieles eine Frage der Nerven war – und die hielten dann nicht immer.

Wesentlich besser lief es dafür beim Team vom Württembergischen Yacht-Club aus Friedrichshafen. Die Häfler kamen in Kiel auf Platz vier und stehen nach zwei Spieltagen auf dem dritten Platz, hinter der Mannschaft vom SMC Überlingen und dem führenden Team vom Mühlenberger Segel-Club. Die Mannschaft vom SMC Überlingen kam in Kiel auf Platz fünf und liegt jetzt in der Gesamtwertung auf Platz zwei. Viel Zeit zur Erholung und zum Training bleiben den Teams aber nicht, denn schon vom 29. bis 31. Juli folgt der dritte Spieltag in Travemünde an der Ostsee. Das bedeutet für die Crews aus Überlingen und Friedrichshafen, dass sie die Plätze zwei und drei natürlich verteidigen wollen und die Mannschaft vom Bodensee-Yacht-Club Überlingen natürlich versuchen wird, zu den Spitzenteams aufzuschließen.

Für das Team vom Konstanzer Yacht Club liegt die Latte beim nächsten Spieltag der Bundesliga besonders hoch. Die Konstanzer führen die zweite Liga überlegen an und hoffen am Saisonende natürlich darauf, mit einem Spitzenplatz in die erste Liga aufsteigen zu können.