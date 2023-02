Handball, 2. Bundesliga: VfL Potsdam – HSG Konstanz (Samstag, 19 Uhr, MBS-Arena). – Das Duell der beiden jüngsten Mannschaften der 2. Handball-Bundesliga steigt am Samstag in Potsdam. Dort empfängt der von Bob Hanning trainierte VfL mit vielen Toptalenten der Füchse Berlin die HSG Konstanz und ist dabei klarer Favorit. „Ja, Favorit sind wir und wollen wir auch sein“, sagt Hanning selbstbewusst.

Derby-Pleite im Gedächtnis

Angesichts der starken Leistungen seiner hochtalentierten Mannschaft in dieser Saison wenig überraschend. Erst vor Wochenfrist entführte Potsdam beide Punkte aus Bietigheim. Wie einseitig das Baden-Württemberg-Derby dort für die HSG zuvor verlaufen war, ist den Konstanzer Fans noch schmerzlich im Gedächtnis.

Potsdam-Trainer Bob Hanning | Bild: Soeren Stache / dpa

Dazu kommt, dass Potsdam die erste Mannschaft war, die beim Tabellenführer Balingen gewinnen konnte. Überhaupt entwickelt sich die Mannschaft, die wohl über das größte Potenzial in der Liga verfügt – so sieht das auch Hanning – richtig stark und gehört trotz einer inzwischen überwundenen kleinen Schwächephase nach schwerwiegenden verletzungsbedingten Ausfällen zu den Topteams der Liga. Im Hinspiel dominierte der VfL nach Belieben und gewann 31:23. „Als wir in Konstanz gespielt haben, haben wir ein überragendes Spiel gemacht. Das war wirklich unfassbar gut“, so der Füchse-Manager und VfL-Trainer.

Handball Anspruchsvolle Aufgaben für HSG Konstanz II und TuS Steißlingen in der Oberliga Das könnte Sie auch interessieren

Zur Wahrheit gehöre aber auch, dass man die letzten fünf Heimspiele verloren habe. „Wir müssen zuhause jetzt mal diesen Kick kriegen“, fordert der 55-Jährige. „Vielleicht ist Konstanz jetzt gerade die richtige Mannschaft.“ Die Gelb-Blauen hatten in den beiden letzten Partien wahrlich nicht ihre besten Auftritte in dieser Saison gezeigt.

HSG Konstanz will Optimum zeigen

Geschlagen gibt sich bei der HSG dennoch keiner. Stattdessen brennen die Talente darauf, ihr Können wieder konstanter und über längere Phasen des Spiels zu zeigen. „Wir müssen weiter ganz demütig und uns bewusst sein, dass wir unser Optimum benötigen, um in dieser Liga Punkte holen zu können“, so HSG-Coach Jörg Lützelberger, der intensiv mit seinen Schützlingen daran arbeitet, diese Form wieder zu erreichen.

„Diese Mannschaft verfügt über unglaublich viel Talent“, sagt der HSG-Coach über den kommenden Gegner. „Bob Hanning leistet dort eine tolle Arbeit. Für diese Truppe gibt es mit einem schier unerschöpflichen Reservoir an tollen jungen Spielern nur eine Richtung: vorwärts mit Vollgas.“ Zu individuell sehr gut ausgebildeten Spielern kommen erfahrene Korsettstangen wie der Isländer Emil Hansson, Torwart Blaz Voncina (39) oder der estnische Nationalspieler Karl Roosna.

Aktuell bereiten Jörg Lützelberger zwar noch einige Blessuren ein wenig Kopfzerbrechen, doch zugleich hofft der EHF-Mastercoach darauf, dass sich die Personalsorgen bis zum Spieltag etwas verkleinern werden.