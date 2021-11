von unserer Sportredaktion

Fußball-Oberliga: 1. FC Rielasingen-Arlen – SU Neckarsulm 0:1 (0:0). – In einem über weite Strecken zerfahrenen Oberligaspiel unterlag die Talwiesen-Elf etwas unglücklich der seit acht Spielen sieglose Sport-Union, die an diesem Tag das Spielglück wieder gefunden hatte. Die Gastgeber mussten stark ersatzgeschwächt antreten. Nachdem auch noch Gianluca Serpa kurzfristig ausgefallen war, saßen sogar vier Spieler aus der zweiten Mannschaft auf der Bank, kamen aber letztendlich nicht zum Einsatz.

Neckarsulm hat die erste Chance

Die Gäste hatten die erste Chance. Nach einer Ecke köpfte Domenico Botta um Zentimeter am Tor vorbei (5. Minute). Im Gegenzug die erste Chance für die Heimmannschaft: Albert Malaj setzte sich über die rechte Seite durch, sein Schuss aus halbrechts landete aber nur am Außennetz.

Rielasingen lässt Zielstrebigkeit vermissen

Die Gäste zeigten in der ersten Halbzeit das gefälligere Spiel, allerdings blieben sie vor dem Tor zumeist harmlos. Einzig in der 42. Minute setzte sich David Gotovac bis zur Grundlinie durch, in der Mitte konnte allerdings Daniel Niedermann klären. Den Gastgebern fehlte Zielstrebigkeit und Entschlossenheit im Abschluss. Sie brachten das Tor von Lukas Mai auch nicht so richtig in Gefahr. Die beste Chance bot sich Nico Kunze nach 45 Minuten, als er einen langen Ball gut aufnahm und aus halbrechter Position mit Tempo in den Strafraum eindrang und mit einem Schuss rund einen halben Meter über das Tor schoss. Ansonsten waren die Offensivbemühungen meist zu kompliziert.

Auf beiden Seiten Gefahr fürs Tor

Auch in der zweiten Halbzeit passierte zunächst wenig. Nach 55 Minuten wieder Gefahr für das Tor der Talwiesen-Elf. Domenico Botta brachte einen langen Ball zur Mitte, aber von einem Rielasinger Spieler wurde die Hereingabe zur Ecke abgewehrt. Ein Distanzschuss von Mario Müller aus gut zwanzig Metern wurde zur sicheren Beute von Tim Reitze (60.) Praktisch im Gegenzug die erste gute Chance für die Platzherren. Der Schuss von Albert Malaj aus rund 20 Metern wurde abgefälscht, konnte aber von Lukas Mai zur Ecke abgewehrt werden.

Das 1:0 für die Gäste

In der 68. Minute die Führung für die Gäste. Die Defensive war nach einem langen Ball über die rechte Seite nicht gut sortiert, David Gotovac brachte den Ball halbhoch zur Mitte und dort drückte Maximilian Gebert das Leder aus kurzer Distanz über die Linie. Glück hatte der 1. FC in der 72. Minute, als eine Flanke der Sport-Union abgefälscht für den schon geschlagenen Torhüter am Außennetz landete.

Rielasingen drängte vehement auf den Ausgleich

In der Schlussviertelstunde zeigten die Gastgeber eine Reaktion und drängten nun vehement auf den Ausgleich. Das Spiel wurde zunehmend hektisch. Es spielten sich turbulente Szenen im Neckarsulmer Strafraum ab. Daraus entwickelte sich eine Serie von Eckbällen, und nach 83 Minuten die Großchance für Daniel Niedermann. Dessen Kopfball streifte um Zentimeter am Pfosten vorbei.

Drangperiode glücklich überstanden

In der 90. Minute brachte eine Kopfballvorlage von Daniel Niedermann Albert Malaj in Position, doch aus schwieriger Position und am gut heraus laufenden Lukas Mai brachte er den Ball nicht im Tor unter. In der Nachspielzeit wurde der Druck immer größer. Lukas Bohlander mit einer Möglichkeit, Albert Malaj im Nachschuss, doch die Gäste warfen sich voller Leidenschaft in die Schüsse. Nach dieser Szene lagen gleich drei Gästespieler im Strafraum. Einer davon musste sogar vom Platz getragen werden und die Sport-Union musste die letzten Minuten mit zehn Spielern weitermachen. Sie überstanden die folgenden Minuten durchaus glücklich, die Gastgeber hätten sich für ihren Kampf durchaus auch einen Punkt verdient gehabt.

Michael Schilling enttäuscht

Trainer Michael Schilling war enttäuscht, sah aber eine gute Mentalität, die seine Mannschaft gerade in der Schlussphase gezeigt habe. Es war eine schwierige Trainingswoche mit den vielen Ausfällen. Nun gelte es sich wieder regenerieren und die letzten vier Spiele des Kalenderjahres noch gut zu absolvieren. Der Fokus liege jetzt aber erst mal auf dem schweren Auswärtsspiel in Pforzheim.

1. FC Rielasingen-Arlen: Reitze, Bertsch, Rasmus, Kunze (74. Tomizawa74. ), Malaj, Niedermann, Schmidtke, Adrovic (85. Bohlander), Tost, Sagmeister. – Tor: 0:1 (68.) Gebert. – SR: Prigan (Deizisau). – Z: 390.