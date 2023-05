Güntert unter den besten Sprintern Deutschlands

Ein Ausrufezeichen setzten die Engener Sprinter und Hürdensprinter bei der Kurpfalz Gala in Weinheim. Allen voran der Büsinger Enrico Güntert, der aufgrund seiner doppelten Staatsbürgerschaft in der Schweiz für Schaffhausen und in Deutschland für den TV Engen starten kann. Um sich für die DM zu qualifizieren, musste er 10,55 Sekunden über 100m unterbieten. Das gelang ihm im Vorlauf und im Endlauf. Mit erlaubter Windunterstützung gelang ihm ein toller Lauf in 10,31 Sekunden (neue Bestleistung). Im A-Endlauf belegte er in 10,42 Sekunden den zweiten Platz in Anwesenheit der besten Sprinter Deutschlands. Mit von der Partie waren die beiden U20-Hürdensprinter Elias Keller und Beat Iseni, der auch für Schaffhausen und Engen startet. Iseni erreichte mit 11,03 Sekunden im 100m-Lauf den B-Endlauf und wurde dort Fünfter in 11,08 Sekunden. Über 110m Hürden konnten beide Topzeiten abrufen. Elias Keller lief die Hürdenstrecke im Vorlauf in 14,97 Sekunden, Iseni erreichte sogar 14,76 Sekunden, was beiden fürs Finale reichte. Keller verbesserte sich auf 14,39 Sekunden und wurde Fünfter, Iseni Siebter in 15,22 Sekunden. Im letzten Lauf für Elias Keller hieß es dann, die Stadionrunde mit 400m zu laufen. Dies absolvierte der Sprinter in 51, 01 Sekunden, knapp unter seiner Bestzeit.

Beat Iseni (links) und Elias Keller waren schnell auf den Sprintstrecken und über die Hürden unterwegs. | Bild: Verein

Stabartisten erfolgreich in Oberhaugstett

Beim Nationalen Stabhochsprungmeeting in Oberhaugstett, das zum 30. Mal stattfand, starteten mit Ben Bichsel (LG Radolfzell) und Luzia Herzig (TV Engen) zwei Bezirksathleten – und dies sehr erfolgreich. Bichsel gewann die Männerkonkurrenz mit übersprungenen 4,75m, Luzia Herzig erreichte mit 3,95m den zweiten Platz bei den Frauen. Bei schwierigen Windverhältnissen war jeder Sprung ein Lotteriespiel für die Athleten, das Springen entwickelte sich zu einem Härtetest. Dabei zeigte sich wieder einmal, was die Stabartisten in einer Disziplin leisten und wie sie sich auf wechselnde Wetterbedingungen einstellen müssen.

Luzia Herzig. | Bild: Winfried Herzig

Vater und Sohn Kresalek am Start

Jakob Kresalek, PTSV Konstanz, war bei den Heidelberger Qualifikations- und Techniktagen in drei Wurfdisziplinen am Start. Der M14-Athlet steigerte im Speerwerfen seine Bestleistung auf 47,86m und entschied damit den U16-Wettbewerb für sich. Mit dieser Weite konnte er nicht nur den Meetingrekord verbessern, sondern schob sich auch wieder unter die Top-3-Werfer in Deutschland. Im Diskuswurf verbesserte er seine Bestleistung um mehr als fünf Meter auf 40,16m und gewann überlegen. Sein Vater Jens zeigte im Diskuswurf eine stabile Wurfserie und steigerte sich auf 37,67m – neue Saisonbestleistung und Platz eins in der Klasse der Aktiven. (her)

Finn Mühlbauer stürmt an die Spitze

Sprinttalent Finn Mühlbauer (U18, TG Stockach) verbesserte erneut seine Sprint- und Hürdenzeiten. Beim Pfingstsportfest in Mannheim konnte er neue Bestzeiten über 100m sowie über seine Spezialstrecke, die 110m Hürden aufstellen. Zunächst gewann er die Hürdenkonkurrenz überlegen mit 14,13 Sekunden und verbesserte diese Zeit im Endlauf deutlich auf 14,09 Sekunden und übernahm damit wieder die Spitze der Deutschen Bestenliste bei den U18. Kurz darauf sprintete er über 100m im Vorlauf in 11,11 Sekunden und gewann schließlich den Endlauf in 11,14 Sekunden.