Leichtathletik: Unter der Regie des Württembergischen Leichtathletikverbandes wurde das traditionelle Bönnigheimer Sportfest an Christi Himmelfahrt zu einem Wettkampf für Kaderathleten mit strengen Hygienebedingungen umfunktioniert. Mit einem tagesaktuellen Test und Abstandsbedingungen sowie reduzierter Teilnehmerzahl konnten die Landeskaderathleten ihre Form testen und Qualifikationsnormen sammeln. Angesichts der Aussicht auf Lockerungen und anstehenden Meisterschaften war es ein gelungener Versuch, einen Schritt zurück zur Normalität zu wagen.

Vier Bezirksathleten durften diese Möglichkeit nutzen. Ben Bichsel (LG Radolfzell), der sich dieses Jahr voll auf den Stabhochsprung konzentriert, gelang ein sicherer Sprung über 4,60m, was ihm den Sieg vor Zehnkampfgröße Tim Nowak aus Ulm bescherte. Seine Perspektive geht in diesem Jahr in Richtung fünf Meter; der motivierte und talentierte Steißlinger möchte bei den Deutschen Meisterschaften der U20 eine Medaille holen.

Luzia Herzig (TV Engen) startete als Aktive ebenfalls im Stabhochsprung und schaffte 3,70m. Nachwuchsathlet Elias Keller (U18) vom TuS Gottmadingen verbesserte über 100m zweimal seine Bestzeit. Nachdem er im Vorlauf 11,56 Sekunden gelaufen war, toppte er seine Zeit noch einmal um eine Zehntelsekunde und erreichte mit 11,46 Sekunden das siebtbeste Resultat in seiner Altersklasse. In der Vorbereitungszeit war sein Training geprägt von viel Selbstinitiative mit Krafttraining zu Hause und Geländesprints und Laufprogramm im Wald. Einmal im Monat fährt der fleißige Athlet nach Stuttgart, um am Stützpunkt zu trainieren.

Auch Marisa Jurtz gut in Form

Marisa Jurtz vom LC Überlingen stellte ihre gute Form ebenfalls unter Beweis. Über 100m Hürden gewann die Mehrkämpferin mit sehr guten 14,26 Sekunden, und im Speerwurf gelang ihr ein Wurf auf 38,46m, was ihr ebenfalls zum Sieg reichte. (her)