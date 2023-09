Im Rahmen der Schweizer Vereinsmeisterschaften starteten vier Bezirksathleten in Martingy für den LC Schaffhausen und ein Athlet für Züri+1 in der Nationalliga A. Der LC Schaffhausen startete das erste Jahr nach dem Aufstieg in der obersten Liga und schaffte damit ein hervorragendes Ergebnis.

Elias Keller vom TV Engen sprintete in seinem ersten Einsatz auf gute 11,24 Sekunden über 100 Meter und erreichte über 400-Meter-Hürden mit 55,70 Sekunden (Platz sieben) ebenfalls eine starke Zeit. Vier Radolfzeller Athleten waren ebenfalls am Start. David Kattermann schaffte in seinem ersten Langhürdenlauf gute 59,14 Sekunden.

Er konnte zudem über 400 Meter über die Stadionrunde 51,53 Sekunden erzielen und wertvolle Punkte sammeln. Stabhochsprungspezialist Ben Bichsel übersprang 4,80 Meter. Im Weitsprung landete er bei 6,63 Meter. Bens Bruder Tom startete in zwei Wurfdisziplinen.

Im Diskuswerfen erreichte er 36,63 Meter und im Speerwerfen kam er auf gute 64,43 Meter. Beide Bichsel-Brüder holten mit ihren Ergebnissen ebenfalls wichtige Punkte. Joel Tutzschky, der für den LC Züri+1 an den Start ging, lief über 800 Meter in 2:01,59 Minuten. (her)