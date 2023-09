Leichtathletik: Mit drei Mannschaften traten die Nachwuchsleichtathleten der U14 und U16 aus Radolfzell bei den Badischen in Eppelheim an. Sie holten einen Sieg, eine Vizemeisterschaft und einen fünften Platz. Einen Volltreffer landete die Jungenmannschaft U16 des TV Engen bei ihrem ungefährdeten Sieg. Die U14-Jungenmannschaft der LG Radolfzell holte den zweiten Sieg. Die JU12-Mannschaft des PTSV Konstanz erreichte den achten Platz, die MU12-Mannschaft Rang sieben.

Große Freude herrschte am zweiten Tag der Badenfinals über den unerwarteten Sieg der Engener Jungen U16 in der Gruppe 3. Sie erreichten in allen Disziplinen ausgeglichen starke Leistungen und konnten vor allem mit einer starken Staffelzeit über 4x100m punkten. Jeremi Szabo, Mika Kemper, Joshua Kuba und Maik-Leon Hoppe liefen nach 47,83 Sekunden als zweitbeste Staffel durchs Ziel. Wieder einmal war Maik-Leon Hoppe über 100m mit 11,96 Sekunden Schnellster und Neueinsteiger Jeremi Szabo war 12,38 Sekunden nicht weit davon entfernt. Er gewann seinerseits überlegen die Mittelstrecke 800m in 2:10,70 Minuten. Mika Kemper verbesserte hier seine Bestzeit auf 2:23,08 Minuten. Phileas Fröde (11,04m) und Hoppe (11,40m) holten viele Punkte im Kugelstoßen. Bei den gleichaltringen Mädchen der LG Radolfzell konnte Elina Haghighat Panah im Weitsprung mit ihrem Sieg und 5,32m glänzen, über 100m sprintete sie in 13,51m. Hannah Kilgus und Lina Strittmatter folgten mit 13,85 und 13,90 Sekunden. Sie erreichte über 800m nach 2:47,86 Minuten das Ziel. Im Kugelstoßen war Haghighat Panah Zweitbeste mit starken 9,47m. Kilgus stieß die Kugel auf 8,72m.

Am ersten Tag nahmen zwei Mannschaften der LG Radolfzell in der U14 teil. Dabei konnte sich die Jungenmannschaft überlegen mit deutlichem Vorsprung den Badischen Meistertitel sichern. Erik Elsner war über 75m deutlich am schnellsten unterwegs. Für ihn wurden tolle 9,60 Sekunden gestoppt. Valentin Lang komplettierte die gute Punktzahl mit 10,90 Sekunden. Auch in der 4x75m-Staffel waren die Jungen mit Thilo Maier, Lang, Elsner und Niklas Fuchs mit der starken Zeit von 41,55 Sekunden nicht zu schlagen. Elsner setzte auch den besten Weitsprung in die Grube. Mit 5,11m schaffte er wieder eine tolle Weite. Hier erreichte Lang als Fünftbester 4,46m. Lang gewann dafür den Ballwurf mit 49,50m und Timothy Fenner erreichte als Siebter 39m. Maier folgte mit 38,50m. Die gleichaltrigen Mädchen lagen am Ende auf Platz fünf. Beste Sprinterin der Mannschaft war Ronja Svete mit 10,78 Sekunden über 75m vor Blanca Bayha in 10,83 Sekunden. Svete erreichte 4,21m im Weitsprung und im Ballwurf kam sie auf 35,50m, Bayha sprang 4,19m und warf 31m weit. In der 4x75m-Staffel liefen Bayha, Isabelle Senge, Julia Kilgus und Ronja Svete 43,20 Sekunden. (her)

Alle Ergebnisse im Internet unter:

http://www.ladv.de