von unserer Sportredaktion

Leichtathletik: Lilly Geßler konnte dabei ihre gute Form über die 60m-Hürdenstrecke mit zwei gelungenen Läufen bestätigen. Im Vorlauf erreichte sie 9,39 Sekunden und im Endlauf wurde sie Dritte mit 9,35 Sekunden. Ihre Mannschaftskameradin Michelle Czombera verbesserte ihre Hallenhürdenzeit auf 10,10 Sekunden und Emely-Marie Hoppe kam nach 10,32 Sekunden ins Ziel. Über 200m sollte die Hallenrunde erkundet werden und die Sprintausdauer getestet werden. Das gelang Fabien Braun in 27,95 Sekunden am besten, gefolgt von Lilly Geßler (28,46 Sekunden) und Michelle Czombera (29,90 Sekunden). Magdalena Meßmer (Aktive) erreichte 28,86 Sekunden.

Trainer Thomas Kamenzin vervollständigte die Starts über 200m. Für ihn blieben die Uhren bei guten 24,59 Sekunden stehen. Stabhochspringerin Luzia Herzig übersprang 3,70m und wurde Zweite im Wettbewerb der Frauen. Ben Bichsel, LG Radolfzell, schied im Stabhochsprung der U20 nach übersprungenen 4,40m schon früh aus. Er belegte den dritten Platz. Braun, Geßler und Herzig sind die Starter bei den Süddeutschen Meisterschaften in Frankfurt am kommenden Wochenende. Vom TV Konstanz war Neuzugang Elias Weber über 1500m bei den U20 am Start. Er verbesserte seine Bestzeit über 5 Sekunden auf 4:34,00 Minuten und zeigte sich mit seinem Ergebnis sehr zufrieden.

Robert Fülle, Ex-Radolfzeller Mittelstreckler, startet jetzt für Ulm und erreichte mit 4:02,19 Minuten den neunten Platz in der U20 in einer starken Konkurrenz. Die Ex-Stockacher Läuferin und mehrfache deutsche Rekordhalterin Jolanda Kallabis, die jetzt für Freiburg startet, gewann über 800m der U20 in 2:09,64 Minuten überlegen. (her)