von unserer Sportredaktion

Leichtathletik: In Engen wurde mit den Disziplinen Speer, Kugel, Hochsprung und Hürdenlauf ein breites Spektrum angeboten, dass viele Vereine aus ganz Baden-Württemberg gerne annahmen. Das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite, und dank der guten Organisation waren die Bedingungen für die Athleten optimal.

Bestzeit für Robert Fülle

Auf der Langhürdenstrecke verbesserte sich Robert Fülle (LG Radolfzell) und lief mit 57,25 Sekunden deutliche Bestzeit. Ebenfalls eine starke Zeit lief Elias Keller mit 58,27 Sekunden über diese Strecke, doch im ersten Rennen seiner Karriere über die Langhürden lief noch nicht alles optimal. Mehrmals musste er den Rhythmus wechseln, also ist sein Potenzial bei weitem noch nicht ausgereizt. Man darf gespannt sein, wie sich der 16-jährige Kaderathlet aus Gottmadingen noch entwickelt. Knapp verpassete er die Deutsche Quali. Dafür schaffte er in starken 14,67 Sekunden über 110m-Hürden sicher die Qualifikation für die Deutschen Jugendmeisterschaften in Rostock Ende Juli.

Lilly Geßler überzeugt

Die jüngeren, 15-jährigen Athleten maßen sich über 300m-Hürden. Dabei schaffte Lilly Geßler (TV Engen) die Qualifikation für die W15-DM in ihrem ersten offiziellen Rennen mit ausgezeichneter Renneinteilung und starker technischer Leistung in 45,66 Sekunden. Damit liegt sie aktuell an dritter Stelle der Deutschen Bestenliste der W15 und qualifizierte sich für die Deutschen U16-Meisterschaften. Sie hatte davor schon ihre Konkurrenz über 80m Hürden sicher in 12,85 Sekunden gewonnen.

Die 80m-Hürden der M15 entschied Finn Mühlbauer (TG Stockach) in 11,65 Sekunden für sich, bei den Mädchen W14 wurde Lea Brauner (StTV Singen) mit 13,33 Sekunden Vierte.

Beim Hochsprung zeigte Jeronimo Hillgruber (1,76m, TV Konstanz) eine gute Vorstellung, die beste Leistung des Tages aber blieb Niclas Hoost (TV Konstanz, U18) mit 1,84m vorbehalten. In der Altersklasse M14 war Mehrkampftalent Joshua Gora mit 1,62m am besten. Lea Brauner (W14, StTV Singen) übersprang gute 1,52m.

Tom Bichsel mit dem Speer stark

Speerwerfer Tom Bichsel (LG Radolfzell) entschied die Männerkonkurrenz mit 57,33m für sich, sein Vereinskamerad Alexander Hoch steigerte sich als Dritter auf 50,68m. U18-Speerwerfer Aaron Küchler gewann zwar mit 47,83m, sucht aber weiter nach einer Möglichkeit, seine Trainingsergebnisse umzusetzen. Noah Waschke vom LC Überlingen siegte im Kugelstoßen bei den M15 mit 12,00m und im Speerwurf mit 38,87m. Fabien Braun (TV Engen) stieß die Kugel auf 10,40m und gewann das Speerwerfen mit 29,87m, beides Bestleistungen.

Alle Ergebnisse gibt es online hier