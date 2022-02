von unserer Sportredaktion

Leichtathletik: Zwei Starts im Stabhochsprung und zwei Medaillen, so lautet die Bilanz der Athleten aus dem Hegau in der Aktivenklasse. Die beiden erfolgreichen Stabhochspringer Luzia Herzig vom TV Engen und Ben Bichsel von der LG Radolfzell waren die einzigen Athleten des Bezirks bei den Baden-Württembergischen Hallenmeisterschaften im Glaspalast in Sindelfingen.

Die 24-jährige Luzia Herzig, aktuell 13. der Deutschen Bestenliste, übersprang sicher 3,80m ohne Fehlversuch. An 3,90m scheiterte sie dreimal knapp, dennoch überzeugte sie im dritten Hallenwettkampf mit guten Sprüngen und ansteigender Form. Der Siegerin, Anjuli Knäsche von der LG Leinfelden-Echterdingen, gelang ein starker Sprung über 4,30m. Sie schob sich damit auf auf Platz zwei der Deutschen Bestenliste. Die Stadionrekordhalterin von Engen (4,45m) gewann überlegen. Im zweiten Wettbewerb testete Ben Bichsel (LG Radolfzell) seine Form für die Deutschen Jugendmeisterschaften am kommenden Wochenende, nachdem er vergangene Woche eine Wettkampfpause eingelegt hatte. Er übersprang 4,70m, blieb aber bei 4,80m hängen. Einige Sprünge gelangen ihm sehr gut, aber es fehlt noch die Überzeugung, dass alles zusammenpasst. In Baden-Württemberg wächst die gleichaltrige Konkurrenz. Marek Metzger (Sindelfingen) siegte mit 5,01m (Bestleistung) vor Lion Tür (Neckar-Enz, 4,80m). Für den talentierten Steißlinger U20-Athleten blieb die Bronzemedaille. Der Ex-Radolfzeller Robert Fülle, der in Ulm wohnt und für Ulm startet, wurde Vierter über 800m in sehr guten 1:53,92 Minuten. (her)