Starke Stabhochspringer: Zunächst überquerte Sofia Möhler 1,62m, dann übersprang Charlotte Brandes 2,22m und Jakob Kresalek meisterte nach einem harten Wettkampftag zuvor 2,42m. Eine neue Bestleistung gelang Nadine Bange (Essingen). Leo Bläs (im Bild) verbesserte seine Bestleistung erneut und meisterte 3,22m. Luzia Herzig wusste nicht, ob sie sich freuen oder ärgern sollte. Erst gelang ihr ein starker Sprung über 3,92m und danach musste sie nach einem heftigen Regenguss bei 4,02m die Segel streichen. Trotzdem war sie mit den Sprüngen unter schwierigen Bedingungen zufrieden. Nun muss sie auf den nächsten Wettkampf in Bietigheim konzentrieren, um dort ihrem Ziel der DM in Düsseldorf näher zu kommen. Ein Wiedersehen mit den Nachwuchsspringern aus Baden-Württemberg gibt es am 11. Juni im Hegau-Stadion in Engen beim Finale des Cups. (her)