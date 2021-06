Uhldingen-Mühlhofen vor 11 Stunden

Beste Stimmung beim Auftakt der Segel-Bundesliga trotz Flaute. Mit Video!

Am ersten Spieltag der Segel-Bundesliga in Überlingen war der Württembergische Yacht-Club die beste Crew vom See. Auch wenn die anderen Bodensee-Clubs, der Segel- und Motorboot-Club Überlingen, der Bodensee Yacht-Club Überlingen und der Konstanzer Yacht-Club, nicht ganz oben landen konnten, zogen die Verantwortlichen eine positive Bilanz.