Herr Schweda, welche Rolle ist anstrengender: Trainer oder Spieler?

Im körperlichen und athletischen Bereich auf jeden Fall Spieler, aber vom Kopf her hat es mich schon extrem gewundert, wie anstrengend es auch als Trainer sein kann. Es ist eine andere Belastung, aber auch sehr anstrengend.

Benjamin Schweda Benjamin Schweda ist 27 Jahre alt. Der gebürtige Überlinger spielte seit der B-Jugend bis zum vergangenen Jahr für die HSG Konstanz. Der Rückraumspieler musste seine aktive Zweitligalaufbahn im vergangenen Jahr wegen eines Kreuzbandrisses und eines Knorpelschadens beenden. Seit dieser Saison trainiert Schweda die zweite Mannschaft der HSG in der Baden-Württemberg Oberliga. (fei)

Sie waren ursprünglich als Co-Trainer eingeplant, aber weil Vitor de Faria Baricelli noch nicht aus Brasilien kommen konnte, sind Sie sofort in der Verantwortung. Ist es gut oder schlecht, gleich ins kalte Wasser geworfen zu werden?

Ich sehe es als gut an. Schade, dass Vitor noch nicht da ist, aber es ist auch eine Chance für mich, in so einem jungen Alter in der Oberliga einsteigen zu dürfen. Ich bin noch nahe an der Mannschaft dran, die Jungs akzeptieren mich, auch wenn ich letztes Jahr noch mit den meisten zusammengespielt habe. Es macht großen Spaß.

Sie waren als Regisseur bei der HSG Konstanz auf der Rückraummitte aktiv. Haben Sie schon auf dem Feld wie ein Trainer gedacht?

Sicherlich, der Mittelmann ist immer die erste Bezugsperson zum Trainer. Man muss sich 60 Minuten Gedanken machen und mit dem Kopf immer bei der Sache sein. Da denkt man automatisch auch immer ein bisschen wie ein Trainer. Auch durch den vielen Austausch mit Daniel Eblen oder Matthias Stocker ist es nicht ganz so schwierig, jetzt als Trainer einzusteigen.

Die Serie Die Schnelle Mitte: Sie bezeichnet einen Spielzug, der nach erfolgreichem Torwurf des Gegners durch einen schnell ausgeführten Anwurf auf sofortigen Torerfolg abzielt. Unsere schnelle Mitte ist ein Interview, das zukünftig freitags inmitten der Handball-Vorschauen die Aktiven aus der Region zu Wort kommen lässt.

Sie haben weder bei der ersten noch bei der zweiten Mannschaft ein Abschieds-spiel bekommen. Wird das nachgeholt? Eigentlich sind Sie ja gar nicht weg.

Es wäre schon schön gewesen, vor vielen Zuschauern. Es haben in den letzten zwei Jahren ja viele Spieler aufgehört, die lange Jahre bei der HSG waren. Für viele wäre das ein cooles Event.

Das Spiel HSG Konstanz II – TSV Heiningen (Samstag, 20 Uhr, Schänzlehalle). – Fünfter gegen Vierter heißt es am Samstag. Die HSG Konstanz II empfängt mit dem TSV Heiningen den direkten Tabellennachbarn und möchte dabei zurück in die Erfolgsspur. „Die Jungs ziehen sehr gut mit. Wir haben die Hoffnung, dass alle wieder fit sind und freuen uns auf das Spiel“, sagt Trainer Benjamin Schweda. Der Gegner ist den HSG-Talenten in Sachen Erfahrung meilenweit voraus. Heiningen verstärkte sich mit einigen Routiniers der TSG Söflingen wie Andreas Schaaf, Simon Dürner und Felix Kohnle. Die HSG-Reserve möchte dagegen mit der Unbekümmertheit eines Perspektivteams weiter für Furore in der vierten Liga sorgen. Da die erste Mannschaft spielfrei ist, hoffen die HSG-Talente auf lautstarke Unterstützung von den Rängen. (joa)

Ein junger, talentierter Spieler muss früh die Karriere beenden und wird Trainer. Das klingt nach Daniel Eblen, der 18 Jahre lang die erste Mannschaft der HSG Konstanz trainiert hat. Wäre das auch für Sie eine Option?

Absolut nicht. Der zeitliche Aufwand ist riesengroß. Ein Hundertprozent-Job plus dritte oder zweite Liga, wenn es hoffentlich wieder hochgeht, ist nicht zu vereinbaren. Man soll zwar niemals nie sagen, aber mein Plan ist es nicht. Ziel ist es, mit der U23 in der Oberliga wieder anzukommen. Wir müssen viele Spieler integrieren, haben neun A-Jugendliche dazubekommen. Die wollen wir so entwickeln, dass wir wieder Spieler in die erste Mannschaft abgeben dürfen.