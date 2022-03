Im Ziel in der ersten Etage auf der Eiffelturm hatte er als Zweitplatzierter lediglich 1:06 Minute Rückstand auf den Sieger Nicolas Duhail aus Frankreich. „Ich bin mit meinen Saisoneinstieg absolut zufrieden“, sagte Benedikt Hoffmann nach dem Rennen. „Ohne die Verletzungsprobleme im Winter wäre vielleicht sogar mehr drin gewesen.“ Auf den ersten 30 Kilometern setzte sich ein zehnköpfiges Feld ab. Dabei war der Wahlwieser alleiniger ausländischer Läufer unter Franzosen. Danach drückte der spätere Sieger Nicolas Duhail kontinuierlich auf das Tempo. „Ich wollte mich zu diesem Zeitpunkt eher etwas zurückhalten und orientierte mich deshalb an Yoann Stuck“, erklärte Benedikt Hoffmann. Aber auch an dem Franzosen, der später Dritter wurde, konnte der Deutsche nicht dranbleiben. Dann zeigte sich allerdings einmal mehr, dass Benedikt Hoffmann seine Läufe exzellent einteilen kann, denn ab Kilometer 72 setzte er alles auf eine Karte, zog das Tempo an und sicherte sich noch den zweiten Rang. (mag)