Leichtathletik: Ben Bichsel (LG Radolfzell) startete bei den Baden-Württembergischen U-18/U-23-Meisterschaften in Walldorf in seiner Spezialdisziplin, dem Stabhochsprung, zum Abschluss noch einmal so richtig durch. Zuerst hielt er die gesamte Konkurrenz gekonnt mit sicheren Sprüngen über 4,40 und 4,50 Meter in Schach, danach ließ er die persönliche Rekordhöhe von 4,70 Meter auflegen und schaffte diese ebenso wie danach auch noch die 4,80m im ersten Versuch und holte überlegen Gold. Damit hat er sich endgültig in die Spitze der Altersklasse U18 in Deutschland katapultiert und liegt nun auf Platz drei der Deutschen Bestenliste.

Über die Steigerung in einem perfekten Wettkampf freute sich der talentierte Springer aus Steißlingen und legte im anschließenden Speerwurf mit einem Traumwurf eine Viertelstunde später einen überragenden Wurf auf 57,62 Meter hin, über zwei Meter weiter als seine alte Bestmarke. Damit holte er noch Bronze, genau wie im Diskuswurf einen Tag vorher, als er das Wurfgerät sehr gute 42,35 Meter weit geworfen hatte. Damit war er der mit Abstand erfolgreichste Athlet dieser Meisterschaften.

Gold für Luzia Herzig

Eine sehr gute Leistung im Stabhochsprung gelang auch Luzia Herzig vom TV Engen in der weiblichen Konkurrenz, als sie sich nach übersprungenen 4,10m mit einem deutlich härteren Stab noch an ihrer Rekordhöhe von 4,21 Meter versuchte und dreimal knapp daran scheiterte. Aber auch sie war hochzufrieden mit dem Ergebnis und Platz eins zum Ende der Saison. Damit gewann sie ihren letzten Wettkampf in der Altersklasse U23 und startet ab nächstes Jahr in der Aktivenklasse. Ihre Technik am Stab kann sie noch weiter verbessern und dadurch ihre hohe Grundschnelligkeit noch besser umsetzen. Von den beiden motivierten Stabhochspringern darf man mit Sicherheit noch weitere Steigerungen und Erfolge im nächsten Jahr erwarten.

Robert Fülle unter einer Minute

Eine weitere Medaille holte Robert Fülle. Er erreichte Silber auf der für ihn neuen 400-Meter-Hürdenstrecke und erreichte mit 59,15 Sekunden sofort eine Zeit unter einer Minute. Am Start war auch eine Gruppe von Athletinnen des TV Konstanz. Annika Leube, Lisa Kaiser, Julia Schien und Amelie Buchanan liefen über 4x100m in 54,04 Sekunden auf Platz sieben.

Über 400 Meter Hürden wurde Amelie Buchanan Sechste in 71,71 Sekunden vor ihrer Mannschaftskollegin Julia Schlien, die 72,22 Sekunden für die Stadionrunde benötigte. Platz acht und 45,77 Meter lautete das Ergebnis für Aaron Küchler vom TV Engen im Speerwurf der U18. (her)

