von unserer Sportredaktion

Leichtathletik: Auf dem Weg zur U20-Weltmeisterschaftsnorm in Cali (Kolumbien) ist Ben Bichsel von der LG Radolfzell beim Nationalen Stabhochsprungmeeting in Oberhaugstett einen Schritt vorwärts gekommen. Mit 4,95m schaffte er eine neue Saisonbestleistung. Nun fehlen noch zehn Zentimeter zur Norm. Diese kann er noch bei den folgenden Springen in Zweibrücken und Mannheim holen.

Bichsel zeigte beim mit über 70 Athleten überfüllten Meeting im Nordschwarzwald aufsteigende Form und sicherere Sprünge. Die aufgelegten 5,05m riss er nur knapp. Die Wettkampfpraxis machte sich in den schon zahlreichen Springen positiv bemerkbar. Er ist guter Hoffnung, das große Ziel Weltmeisterschaft zu erreichen. Dafür ist dann mindestens der zweite Platz bei den Deutschen Meisterschaften am 15. Juli in Ulm notwendig.

Luzia Herzig vom TV Engen übersprang mit 3,90 Meter beim gleichen Meeting die zweithöchste Höhe bei der weiblichen Konkurrenz. Sie wartet noch auf ihren ersten Sprung über die Vier-Meter-Marke. Zu Beginn hatte sie etwas Mühe, in den Wettkampfmodus zu kommen und brauchte jeweils dritte Versuche über die Anfangshöhen, bis sie schließlich dann 3,90m gleich im ersten Versuch meisterte. (her)