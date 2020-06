Ben Bichsel von der LG Radolfzell überzeugte bei einem Testwettkampf im Zehnkampf des Landeskaders Mehrkampf Nachwuchs (U18) in Stuttgart, der an einem statt an zwei Tagen komplett durchgeführt wurde. Er war in der Endabrechnung der zweitbeste Kaderathlet – mit 6368 Punkten (Bestleistung) knapp hinter dem Besten, Ferdinand Eichholz vom SV Bonlanden.

Der 17-jährige Bichsel hat die Coronazeit perfekt genutzt und sich konsequent weiter auf die Saison vorbereitet. Durch die Lockerungen seit vier Wochen konnte er wieder im Stadion und am Stützpunkt in Stuttgart trainieren.

In vier Disziplinen lag der ehrgeizige Leichtathlet ganz vorne. Die 100m sprintete er in persönlicher Bestzeit und als Schnellster in 11,50s (Handstoppung), und auch im Weitsprung gelang ihm die beste Tagesweite mit 6,44m mit Bestleistung. In seiner Paradedisziplin, dem Stabhochsprung, sprang er aus verkürztem Anlauf sehr gute 4,40m, und auch im Speerwurf dominierte er mit 48,09m (Bestleistung).

Tom und Ben Bichsel beim Training im heimischen Garten. | Bild: privat

Bis auf den 1500m-Lauf, bei dem ihm etwas die Luft ausging, zeigte er keine Schwächen. Seine weiteren Ergebnisse: Kugelstoßen (5kg) 12,51m (Bestleistung), Hochsprung 1,80m (Bestleistung eingestellt), 400m 56,80 Sekunden, 110m Hürden 16,00 Sekunden, Diskus (1,5kg) 40,18m, 1500m 5:20,6 Minuten.