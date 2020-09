von unserer Sportredaktion

Beach-Sport: Vom 4. bis 9. August hätten auf dem Überlinger Landungsplatz zum achten Mal die „Sparkasse Bodensee Beach Days“ stattfinden sollen. Aufgrund der Situation und Entwicklung um das Coronavirus ist die Durchführung auf dem Landungsplatz nicht möglich, kann nun aber in reduzierter Form vom 10. bis 13. September auf der Zimmerwiese beim Überlinger Busbahnhof stattfinden.

Rund 200 Tonnen Sand, ein Bandensystem sowie große Zuschauertribünen verwandeln auch in diesem Jahr das Gelände in eine beeindruckende Beach-Arena.

Aufgrund der aktuellen Situation verzichten die Organisatoren in diesem Jahr auf die Mannschaftssportarten Handball, Fußball und Basketball. Daher erwarten die Besucher und Zuschauer nun an vier Eventtagen hochrangige Turniere und Meisterschaften in den Beach-Sportarten Volleyball und Tennis.

Sportliches Highlight der Veranstaltung ist am Wochenende 12. und 13. September der „Becker Kunststofftechnik Beach Cup“. Die besten Beachvolleyballer aus Baden-Württemberg spielen um die Baden-Württembergische Meisterschaft und kämpfen um 1500 Euro Preisgeld sowie um wichtige Punkte für die deutsche Meisterschaft.

Den Start machen am Samstag die Frauen. Zwölf Teams starten ab 10 Uhr, das Finale ist um 19 Uhr. Am Sonntag stehen sich dann ab 10 Uhr zwölf Männer-Duos gegenüber. Auch hier haben einige starke Teams gemeldet.

Aber auch in den anderen Sportarten wird spektakulärer Beach-Sport geboten. Den Anfang macht am 10. September der „Bodensee Therme Beachtennis Cup“, ein nationales Ranglistenturnier mit deutschen Topspielern und -spielerinnen. Unter anderem ist der mehrfache deutsche Meister und Nationalspieler Oliver Munz am Start. Beginn ist um 10 Uhr auf der Zimmerwiese.

Der „Sparkasse Bodensee Beachvolleyball Cup“ ist die Überlinger Stadtmeisterschaft. Hier haben am 11. September alle interessierten Überlinger die Möglichkeit, in der Beach-Arena auf dem Landungsplatz ihr Können im Beachvolleyball zu zeigen. Hier stehen sich immer zwei Männer und eine Frau im Team gegenüber. Start ist hier um 13 Uhr. (md)