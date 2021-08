Fußball vor 10 Stunden

Autsch! Ein Hattrick ihres Stürmers reicht der SG Stahringen-Espasingen nicht zum Sieg. Mit Videos!

Kaspar Abdulahad sorgt in der ersten Halbzeit für eine 3:0-Führung, am Ende jubeln in der Kreisliga A (Staffel 2) dennoch die Gäste der SG Emmingen-Liptingen, die die Partie mit 4:3 für sich entscheiden