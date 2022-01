von Karl-Heinz Arnold

Fußball: Von der Auszeichnung profitiert der Ehrenamtliche persönlich ebenso wie der Verein. Neben einer DFB-Urkunde sowie einer DFB-Uhr erhalten alle Bezirkssieger eine Einladung zu einem „Danke-Wochenende“.

37 Jahre alt ist der Ehrenamtler, der in der Schweiz, in Kreuzlingen, wohnt, dessen Engagement aber für den SV Litzelstetten eminent wichtig ist. 2019 war er Trainer der beiden D-Juniorenmannschaften des SVL. Zweimal wöchentlich Training, zwei Spiele am Wochenende, das ergab ein anständiges Pensum. Besonders hervorzuheben allerdings war in jenem Jahr Dilisos Einfall und die Umsetzung, im Namen seiner am Rett-Syndrom erkrankten Tochter Chiara-Lyan ein Turnier für E-Junioren, D-Junioren und D-Juniorinnen auszurichten. Wohl gab es bei der vom Trainer organisierten Tombola tolle Preise, die er von Profivereinen gesammelt hatte, im Mittelpunkt aber stand der in Zusammenarbeit mit dem Verein Rett Deutschland e.V. aufgebaute Informationsstand zur Aufklärung über das Rett-Syndrom.

Viel Einsatz während der Pandemie

2020 ging Gian Vito Diliso einen weiteren Schritt in seinem Vereinsengagement und übernahm das Amt des Jugendleiters im SV Litzelstetten. Daneben trainierte er dort weiterhin seine D-Jugendlichen. Stolz ist man beim Verein auch auf sein unermüdliches Wirken zur Bewältigung der Auswirkungen der Pandemie in den Jahren 2020 und 2021. Unter anderem rief Diliso eine Geschenkaktion für jene Kinder und Jugendliche ins Leben, die trotz ausfallender Fußballaktivitäten dem Club die Treue gehalten haben. Sie alle erhielten ein Badetuch und einen Mund-/Nasenschutz mit dem Vereinslogo. Aus dem Rahmen des Üblichen fielen auch seine online ausgetragenen Fußball-Challenges für alle Mannschaften der Jugendabteilung.

Stolzer SV Litzelstetten

„Was er für unseren Verein, unsere Kinder und Jugendlichen geleistet hat und noch leisten wird, ist überdurchschnittlich hoch zu bewerten“, teilte der SV Litzelstetten bei der Einreichung zum Ehrenamtspreis mit. Und weil man dies wohl auch beim Dachverband so sah, wurde Gian Vito Diliso nicht nur Bezirkssieger der Aktion Ehrenamt am Bodensee, der DFB nahm ihn auch in den „Club 100“, dem 100 Bezirks- und Kreissieger aus ganz Deutschland angehören, auf. (kha)